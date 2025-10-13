Hindustan Hindi News
नर्सिंग होम संचालक की गला काटकर हत्या मामले में नर्स और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 08:10 PM
नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर हत्या, नर्स और उसका पति गिरफ्तार; लव अफेयर में मर्डर?

बिहार के जहानाबाद में परस विगहा थाना क्षेत्र के बभना- शकूराबाद पथ से पश्चिम सिकरिया रोड में एक पुल के नीचे 28 वर्षीय युवक गुफरान अंसारी की अपराधियों ने गला काटकर नृशंस हत्या कर दी। मृत युवक अरवल जिला के कुर्था थाना अंतर्गत गोहरा गांव के निवासी थे। वे जहानाबाद शहर में अरवल मोड़ से उत्तर एक रेस्ट हाउस के समीप तीन लोगों के पार्टनरशिप में नर्सिंग होम का संचालन करते थे। इस मामले में पुलिस ने नर्सिंग होम में काम करने वाली एक नर्स और उसके पति को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

परसविगहा के थानाध्यक्ष शिशुपाल कुमार ने बताया कि मृत युवक की एक बाइक घटना स्थल से दो सौ गज पहले झाड़ी से बरामद किया गया है। उनके पिता मोहम्मद अमुद्दीन के बयान पर नर्सिंग होम में बतौर पार्टनर काम करने वाले एक डॉक्टर, नर्स और उसके पति को आरोपित किया गया है जिसमें आरोपित नर्स और उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ नमूने संग्रह किये गए हैं। मामले का उदभेदन करने के लिए तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। हत्या के विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है।

जहानाबाद के लिए निकला था युवक

मृतक के पिता मोहम्मद अमुद्दीन का कहना है कि उनका बेटा ज्यादातर नर्सिंग होम में ही रहा करता था। रविवार की शाम करीब सात बजे वह अपने गांव स्थित घर से खाना खाकर बाइक पर सवार होकर जहानाबाद नर्सिंग होम के लिए निकला था। उसके बाद उसका पता नहीं चला। सोमवार की सुबह उन लोगों को घटना की जानकारी मिली। पुलिस द्वारा पहले जब्त बाइक के नंबर के आधार पर उन लोगों को जानकारी मिली। वहीं पर सिकरिया पुल के नीचे पानी किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। शव उनके बेटे का था, जिसकी गला काटकर हत्या की गई थी। आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया गया है कि नर्सिंग होम के पार्टनरों ने ही एक साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या की है। पार्टनरशिप, प्रेम-प्रसंग समेत अन्य बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। गिरफ्तार नर्स और उनके पति से पूछताछ की जा रही है।

लावारिस हालत में पहले मिली थी बाइक

थानाध्यक्ष ने बताया कि चुनाव को लेकर चौकसी बरतने के दौरान रविवार की रात घटनास्थल पुल के दो सौ गज पहले लावारिस हालत में एक मोटरसाइकिल मिली थी। उस समय अनुमान था कि चोरी की मोटरसाइकिल है। उसे थाने में ले जाया गया था। उसके नंबर के आधार पर तहकीकात की जा रही थी। नंबर में मिले नाम - एड्रेस की सूचना मोबाइल फोन से मृतक के बहनोई अफलाकुर रहमान को दी गई थी। सूचना पाकर लोग थाने पहुंचे। शव की पहचान नर्सिंग होम संचालक युवक मोहम्मद गुफरान अंसारी के रूप में की गई। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया।

