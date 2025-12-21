Hindustan Hindi News
बिहार के बक्सर जिले में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, उत्तर बिहार के 9 जिलों में कैसे हैं हालात

संक्षेप:

Dec 21, 2025 06:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, सोमनाथ सत्योम, मुजफ्फरपुर
बिहार में बक्सर जिले के बच्चे सबसे अधिक अतिकुपोषित हैं। वहीं, उत्तर बिहार में मधुबनी के बच्चे सबसे अधिक अतिकुपोषित पाए गए हैं। इसका खुलासा बिहार सरकार की आईसीडीएस (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के नवंबर माह के आंकड़ों से हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण यानी अतिकुपोषित होने की दर 0.71 प्रतिशत से लेकर 5.54 प्रतिशत तक दर्ज की गई है।

आईसीडीएस के अनुसार, उत्तर बिहार के नौ जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या काफी है। इन जिलों में 2.05 से लेकर 4.98 प्रतिशत तक बच्चे अतिकुपोषित हैं। मधुबनी में पांच साल तक के बच्चों की संख्या 3,22,539 है, जिसमें 16,055 अतिकुपोषित मिले हैं। यह अनुपात 4.98 प्रतिशत है जो उत्तर बिहार के जिलों में सबसे अधिक है।

सीतामढ़ी में सबसे बेहतर स्थिति हैं। यहां कुल बच्चों में से 4,802 ही अतिकुपोषित पाए गए हैं। उत्तर बिहार के नौ जिलों में मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर है। यहां कुल 3,47,001 बच्चों में 11,492 यानी 3.31% बच्चे अतिकुपोषण के शिकार मिले हैं। आईसीडीएस की रिपोर्ट बाल विकास मिशन के कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अतिकुपोषित बच्चों के मामले में बक्सर, गोपालगंज, बेगूसराय, मधेपुरा और पटना टॉप फाइव में शामिल हैं।

बक्सर में 1,12,347 बच्चों में से 6,222 बच्चे अतिकुपोषित की श्रेणी में हैं, जो सबसे अधिक 5.54 प्रतिशत हैं। गोपालगंज में 5.46 प्रतिशत, मधेपुरा में 5.31 प्रतिशत, बेगूसराय में 5.08 प्रतिशत, पटना में 4.97 प्रतिशत, मधुबनी में 4.98 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 4.85 प्रतिशत और नालंदा में 4.73 प्रतिशत बच्चे अतिकुपोषित हैं। भागलपुर में अतिकुपोषित बच्चे सिर्फ 0.71 प्रतिशत मिले हैं, यह सूबे में सबसे कम है।

यह रिपोर्ट दर्शाती है कि राज्य में बाल पोषण योजनाओं के बावजूद अतिकुपोषण गंभीर समस्या बना हुआ है। जिलों में असमान स्थिति चिंता बढ़ाती है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण, निगरानी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की तत्काल आवश्यकता है।

उत्तर बिहार के जिलों में अतिकुपोषित बच्चों की संख्या

जिला - संख्या - अतिकुपोषित - प्रतिशत

सीतामढ़ी - 234809 - 4802 - 2.05%

शिवहर - 53225 - 1676 - 3.15%

मुजफ्फरपुर - 347001 - 11492 - 3.31%

वैशाली - 263190 - 8847 - 3.36%

प. चंपारण - 253162 - 8880 - 3.51%

समस्तीपुर - 339621 - 13674 - 4.03%

दरभंगा - 238972 - 9762 - 4.08%

पूर्वी चंपारण - 317812 - 15400 - 4.85%

मधुबनी - 322539 - 16055 - 4.98%

