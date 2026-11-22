बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट तक नीतीश सेतु पर हंगामा होता रहा और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में जब पुलिस-प्रशासन को इसकी खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची।

बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद अब एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सेतु पर काफी हंगामा हुआ है। रविवार को वायरल इस वीडियों में नजर आ रहा है कि यहां उपद्रवियों ने नीतीश सेतु पर लगाए गए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी फाड़ दिए। हालांकि, यह वीडियो नीतीश सेतु के उद्घाटन से पहले का बताया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट तक नीतीश सेतु पर हंगामा होता रहा और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में जब पुलिस-प्रशासन को इसकी खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पर पहुंची पुलिस ने इन उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा। इस हंगामे का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि उपद्रवियों ने यहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे भी लगाए। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है।

जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि गंगा नदी पर बने इस सेतु पर कुछ लोग बेतहाशा दौड़ रहे हैं औऱ चिल्ला रहे हैं। यह लोग सेतु के किनारे लगाए गए बैनर-पोस्टरों को भी फाड़ रहे हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग गंदी-गंदी गालियां भी दे रहे हैं। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे हैं।

नीतीश सेतु पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपद्रव मचा रहे थे। इन उपद्रवियों ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर भी फाड़ दिए। कई लोग तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के समर्थन में नारे लगा रहे थे। नीतीश सेतु पर हुए इस हंगामे को लेकर बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि राजद के गुंडों ने ही पोस्टर फाड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि राजद के समर्थकों ने नीतीश सेतु के उद्घाटन के बाद पोस्टर फाड़े हैं और तेजस्वी के समर्थन में नारे लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजद विघटन और तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है जबकि बिहार की जनता सेतु और बिहार की तरक्की चाहती है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन बता दें कि इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। यहां उन्होंने करीब 34 हजार करोड़ की 227 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही, गंगा पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर ‘नीतीश सेतु’ को लोकार्पित किया। एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की विकास यात्रा में हम सबका साथ - सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने छठ पर्व की चर्चा करते हुए कहा कि माताओं और बहनों ने कठिन निर्जला व्रत कर परिवार, समाज और जगत के मंगल की कामना की है। अब छठी मईया के आशीर्वाद से हम यहां विकास का पर्व मना रहे हैं।