NSUI supporters reached Patna to protest against Dharmendra Pradhan BJP workers chased and beat them

पटना में धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करने पहुंचे NSUI समर्थक, BJP कार्यकर्ताओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ज्ञान भवन में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के बिहार यूथ कांक्लेव में शामिल होने आए। इसी दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को घेरने की कोशिश की गई। जिससे भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए, और फिर जमकर हाथापाई हुई।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 26 Aug 2025 03:59 PM
पटना के ज्ञान भवन के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया। जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को एनएसयूआई के समर्थकों ने घेरने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। जिसके बाद NSUI के समर्थकों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान जमकर हाथापाई हो, कुर्सियां भी चलीं। किसी तरह भागकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जान बचाई। बताया जा रहा है कि सभी झंडा दिखाने के इरादे से पहुंचे थे।

दरअसल आज (मंगलवार) को धर्मेंद्र प्रधान ज्ञान भवन में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के बिहार यूथ कांक्लेव में शामिल होने आए हैं। इसी दौरान उनके काफिले को घेरने की कोशिश की गई। जिससे भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए थे। अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बिहार में लोगों को भ्रमित करने के लिए घूम रहे हैं। जो कांग्रेस खुद वोट चोरी करती रही है, वह आज वोट चोरी करने का नारा लगा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने में लगे हैं, इसमें बिहार की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।