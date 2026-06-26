पीएमसीएच प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह की इस्तीफे की धमकी, बोले- बीमार था, बिना नोटिस कार्रवाई हुई

पटना पीएमसीएच के प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का मेडिकल कॉलेज में दौरा हुआ, उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बर्न इंजरी थी। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें बिना कारण पूछे ही पद से हटा दिया, जो तानाशाही वाला रवैया है।

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर हटाए गए पटना पीएमसीएच के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ एनपी सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन निशांत का पीएमसीएच में दौरा था, उससे एक दिन पहले रात में उन्हें जलने से चोट लग गई थी। इसकी सूचना उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी थी। इसके बावजूद, विभाग ने उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया। एनपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री और विभाग की इस कार्रवाई को तानाशाही वाला रवैया करार दिया है। उन्होंने इस्तीफे की धमकी देते हुए कहा कि उन्हें बिना कोई शो-कॉज (कारण बताओ) नोटिस दिए ही कार्रवाई कर दी गई, जो गलत है।

डॉ. एनपी सिंह ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत का पटना मेडिकल कॉलेज में दौरा हुआ, उससे एक दिन पहले तक वह बिल्कुल ठीक थे। वह लगातार काम कर रहे थे। स्वास्थ्य सचिव से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी हुई थी। उस रात को जब वह घर गए तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बर्न इंजरी की वजह से वह अगले दिन पीएमसीएच नहीं आ सके।

अधिकारियों को दे दी थी बर्न इंजरी की जानकारी- एनपी सिंह एनपी सिंह ने कहा कि इस बात की जानकारी उनके परिवार वालों की ओर से विभागीय अधिकारी को फोन के माध्यम से दी गई थी। इसके बावजूद उन पर दंडात्मक कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री का यह फैसला आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सफाई के बारे में विभाग द्वारा नहीं सुना जा रहा है। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए उन्हें मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा। एनपी सिंह ने दावा किया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी को कई बार कॉल किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

निशांत कुमार के दौरे से गायब होने के आरोपों पर एनपी सिंह ने कहा, "हम कोई अपराधी हैं जो गायब हो जाएं? या कोई चूहा हैं जो कहीं जाकर छिप जाएं। कोई व्यक्ति जब रोज आ रहा है और अचानक एक दिन नहीं आए, तो जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। यह बात उन लोगों को क्यों समझ नहीं आई?"

‘कोई अपराधी हैं जो गायब हो जाएं?’ एनपी सिंह का कहना है कि सरकार की इस कार्रवाई से वह अवसाद में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद मनोचिकिसक हैं और अवसादग्रस्त हो गए हैं। एक दिन कॉलेज नहीं पहुंचे तो पूरा 45 साल का करियर खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा, "ऐसे सिस्टम में हम जैसे लोगों का रहना ठीक नहीं है। इससे अच्छा है इस्तीफा दो, सेवानिवृत्ति दो, पैसा दो, घर जाओ और आराम से अपना काम करो।"

पीएमसीएच प्रिंसिपल को क्यों हटाया गया? 23 जून को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में रेडियोलॉजी विभाग के नए भवन का उद्घाटन हुआ था। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत आला अधिकारी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। निशांत के दौरे के समय पीएमसीएच के प्रिंसिपल एनपी सिंह मौजूद नहीं थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने उनके बारे में पूछा तो सचिव कुमार रवि ने उन्हें फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि, डॉ. एनपी सिंह से फोन पर बात नहीं हो पाई। इसके बाद निशांत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएमसीएच के प्रिंसिपल बिना किसी पूर्व सूचना के गायब हैं। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

पीएमसीएच से बेतिया ट्रांसफर हुए एनपी सिंह इस वाकये के दो दिन बाद 25 जून को स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. एनपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अधिसूचना जारी कर दी। उन्हें पीएमसीएच के प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया। साथ ही उनका तबादला पटना से बेतिया स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया।