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पीएमसीएच प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह की इस्तीफे की धमकी, बोले- बीमार था, बिना नोटिस कार्रवाई हुई

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना पीएमसीएच के प्रिंसिपल पद से हटाए गए डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का मेडिकल कॉलेज में दौरा हुआ, उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बर्न इंजरी थी। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें बिना कारण पूछे ही पद से हटा दिया, जो तानाशाही वाला रवैया है।

पीएमसीएच प्रिंसिपल से हटाए गए एनपी सिंह की इस्तीफे की धमकी, बोले- बीमार था, बिना नोटिस कार्रवाई हुई

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर हटाए गए पटना पीएमसीएच के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ एनपी सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन निशांत का पीएमसीएच में दौरा था, उससे एक दिन पहले रात में उन्हें जलने से चोट लग गई थी। इसकी सूचना उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी थी। इसके बावजूद, विभाग ने उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया। एनपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री और विभाग की इस कार्रवाई को तानाशाही वाला रवैया करार दिया है। उन्होंने इस्तीफे की धमकी देते हुए कहा कि उन्हें बिना कोई शो-कॉज (कारण बताओ) नोटिस दिए ही कार्रवाई कर दी गई, जो गलत है।

डॉ. एनपी सिंह ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत का पटना मेडिकल कॉलेज में दौरा हुआ, उससे एक दिन पहले तक वह बिल्कुल ठीक थे। वह लगातार काम कर रहे थे। स्वास्थ्य सचिव से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी हुई थी। उस रात को जब वह घर गए तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बर्न इंजरी की वजह से वह अगले दिन पीएमसीएच नहीं आ सके।

अधिकारियों को दे दी थी बर्न इंजरी की जानकारी- एनपी सिंह

एनपी सिंह ने कहा कि इस बात की जानकारी उनके परिवार वालों की ओर से विभागीय अधिकारी को फोन के माध्यम से दी गई थी। इसके बावजूद उन पर दंडात्मक कार्रवाई कर दी गई। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री का यह फैसला आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सफाई के बारे में विभाग द्वारा नहीं सुना जा रहा है। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए उन्हें मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा। एनपी सिंह ने दावा किया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी को कई बार कॉल किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

निशांत कुमार के दौरे से गायब होने के आरोपों पर एनपी सिंह ने कहा, "हम कोई अपराधी हैं जो गायब हो जाएं? या कोई चूहा हैं जो कहीं जाकर छिप जाएं। कोई व्यक्ति जब रोज आ रहा है और अचानक एक दिन नहीं आए, तो जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। यह बात उन लोगों को क्यों समझ नहीं आई?"

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‘कोई अपराधी हैं जो गायब हो जाएं?’

एनपी सिंह का कहना है कि सरकार की इस कार्रवाई से वह अवसाद में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद मनोचिकिसक हैं और अवसादग्रस्त हो गए हैं। एक दिन कॉलेज नहीं पहुंचे तो पूरा 45 साल का करियर खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा, "ऐसे सिस्टम में हम जैसे लोगों का रहना ठीक नहीं है। इससे अच्छा है इस्तीफा दो, सेवानिवृत्ति दो, पैसा दो, घर जाओ और आराम से अपना काम करो।"

पीएमसीएच प्रिंसिपल को क्यों हटाया गया?

23 जून को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में रेडियोलॉजी विभाग के नए भवन का उद्घाटन हुआ था। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत आला अधिकारी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। निशांत के दौरे के समय पीएमसीएच के प्रिंसिपल एनपी सिंह मौजूद नहीं थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने उनके बारे में पूछा तो सचिव कुमार रवि ने उन्हें फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि, डॉ. एनपी सिंह से फोन पर बात नहीं हो पाई। इसके बाद निशांत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएमसीएच के प्रिंसिपल बिना किसी पूर्व सूचना के गायब हैं। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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पीएमसीएच से बेतिया ट्रांसफर हुए एनपी सिंह

इस वाकये के दो दिन बाद 25 जून को स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. एनपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अधिसूचना जारी कर दी। उन्हें पीएमसीएच के प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया। साथ ही उनका तबादला पटना से बेतिया स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया।

गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार जांच में पाया गया कि डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह कार्यालय अवधि में अपने निजी क्लिनिक पर थे। उनके घर के बाहर सरकारी गाड़ी भी लगी हुई पाई गई, जो सरकारी संसाधन के व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य विभाग ने उनकी जगह डॉ. गीता सिन्हा को पीएमसीएच के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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