Now there is ruckus in Bihar over the poster of I Love Mohammad mob beat up a youth in Hajipur police deployed अब बिहार में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर पर बवाल, हाजीपुर में युवक को भीड़ ने पीटा, फोर्स तैनात
अब बिहार में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर पर बवाल, हाजीपुर में युवक को भीड़ ने पीटा, फोर्स तैनात

बिहार के हाजीपुर में कई घरों पर सोमवार को ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर लगाए गए। इसके बाद भीड़ ने पोस्टर लगाने के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। और पूछताछ कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हाजीपुर/वैशालीMon, 29 Sep 2025 07:28 PM
यूपी से शुरू हुआ 'आई लव मोहम्मद' विवाद अब बिहार तक पहुंच गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के जदूआ में 'I Love Muhammad' लिखा पोस्टर घर में लगा रहे एक युवक की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। इसके बाद इलाके में तनाव है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया है। घटनास्थल पर एसडीपीओ सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं, इलाके में पुलिस फोर्स मार्च भी कर रही है।

बताया जा रहा है कि हाजीपुर में कई घरों पर सोमवार को 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लगाए गए। इसके बाद भीड़ ने पोस्टर लगाने के आरोप में एक युवक की पकड़कर पिटाई कर दी। जिसके बाद कुछ हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए। और उससे पूछताछ करने लगे कि ये पोस्टर किसके कहने पर लगाए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से युवक को छुड़वाया और थाने लेकर आई।

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम 100 घरों पर पोस्टर छिपकाए गए हैं। जहां से पोस्टर छपवाया गया है। उसका नाम इमरान है, जिसकी मोबाइल की शॉप है। वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ विवादित पोस्टर लगाने की सूचना मिली थी। एक युवक को डिटेन किया गया है। किस मकसद से पोस्टर लगाए गए हैं वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 से 30 घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए गए थे।