Now the era of truth triumph will begin Tejashwi first tweet after becoming RJD working president
अब सत्य की विजय का दौर शुरू होगा; RJD के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी का पहला ट्वीट

अब सत्य की विजय का दौर शुरू होगा; RJD के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी का पहला ट्वीट

संक्षेप:

राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। पदभार ग्रहण के बाद भावुक तेजस्वी ने इसे जीवन की अग्निपरीक्षा बताया। उन्होंने गरीब-वंचितों को न्याय, बिहार के विकास और सत्य की विजय के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।

Jan 25, 2026 11:12 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दिग्गज नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव भावुक नजर आए और उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने जीवन की “अग्निपरीक्षा” बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना और बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। तेजस्वी ने विश्वास जताया कि अब सत्य की विजय का दौर शुरू होगा।

कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सानिध्य, मार्गदर्शन और निर्देशानुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके लिए वे अभिभूत हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता के ऋणी हैं। उन्होंने राजद के संस्थापक सदस्यों के त्याग, स्वाभिमान और कभी न झुकने वाले साहस को नमन किया।

तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जिन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े और वंचित वर्गों को बराबरी, न्याय और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से राजद की स्थापना की थी, उन सभी के संघर्ष को आगे बढ़ाना उनका संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोहिया जी की नीतियां, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलना उनकी राजनीति की बुनियाद है।

अपने संदेश में तेजस्वी ने कहा कि आज देश और दुनिया में तानाशाही, हिंसा और अन्याय बढ़ा है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने कहा कि राजद कार्यकर्ता एकजुट होकर अन्याय और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे।