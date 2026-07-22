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अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पहुंची चुनाव आयोग, बांकीपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी और पुलिस की शिकायत

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के बीच अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी और पटना पुलिस की शिकायत की है। इससे पहले बीजेपी ने पीके के चुनावी खर्च पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत की थी। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होना है।

अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पहुंची चुनाव आयोग, बांकीपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी और पुलिस की शिकायत

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। पीके की पार्टी ने बुधवार को चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और पटना पुलिस की शिकायत की। जन सुराज ने आरोप लगाया कि पुलिस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जबरन परेशान कर रही है। वहीं, भाजपा पर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एक दिन पहले भाजपा चुनाव आयोग पहुंची थी और बांकीपुर सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर पर तय सीमा से बहुत अधिक चुनावी खर्च करने का आरोप लगाया था।

जन सुराज पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को बिहार के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा जबरन जन सुराज के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “बांकीपुर में चुनाव प्रचार में लगे नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस बेवजह थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। कुछ नेताओं के घर में घुसकर पुलिस परेशान कर रही है।”

मनोज भारती ने दावा किया कि जन सुराज के पास इसके सबूत हैं और इन्हें चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। उन्होंने आयोग से इस पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है।

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व्यापारियों को छापेमारी का डर दिखाया जा रहा- जन सुराज

इसके अलावा, जन सुराज पार्टी ने बीजेपी की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। मनोज भारती ने कहा कि बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा में एनडीए के 202 विधायकों, 45 एमएलसी, 33 मंत्री और 30 सांसदों के अलावा कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को उतार दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और एनडीए के नेता बांकीपुर की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारियों को इनकम टैक्स और जीएसटी की रेड डलवाने का डर दिखाया जा रहा है। जन सुराज ने इस पर कार्रवाई करने की मांग की है।

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एक दिन पहले बीजेपी ने की पीके की शिकायत

भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रशांत किशोर की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीके बांकीपुर उपचुनाव में तय सीमा (40 लाख) से कई गुना अधिक करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। बीजेपी ने पीके पर डमी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया। साथ ही, विदेश से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी पीके पर लगा।

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा, रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट से पार्टी ने साधारण कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा गुप्ता से है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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