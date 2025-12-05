अब फैसला निशांत कुमार को लेना है; सब चाहते हैं वे JDU में काम करें, बोले संजय झा

संक्षेप: सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री की चर्चा फिर तेज हो गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में काम करें। अब ये फैसला उन्हें लेने है, कब वे पार्टी ज्वाइन करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की अटकलों के बीच जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होने कहा कि पार्टी के लोग, शुभचिंतक और समर्थक सभी लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार अब पार्टी में आकर काम करें। हम सब लोग भी यही चाहते हैं लेकिन अब इन्हीं को फैसला लेना है कब यह पार्टी में आकर काम करते हैं। इस दौरान निशांत भी वहां मौजूद रहे। लेकिन उन्होने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

वहीं एनडीए की प्रचंड जीत पर निशांत कुमार ने कहा कि यह सब जनता का आशीर्वाद है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से उनके पिता नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा जताया है। पिता जी ने पहले भी जो वादा किया था उसे पूरा किया और इस बार भी जो एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है वह उसे पूरा जरूर करेंगे, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हालांकि राजनीति में एंट्री के सवाल पर वे चुप्पी साध गए।