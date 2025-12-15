Hindustan Hindi News
अब मेरे पास एक ही काम है, माफियाओं का इलाज करना; सम्राट चौधरी का अपराधियों को अल्टीमेटम

अब मेरे पास एक ही काम है, माफियाओं का इलाज करना; सम्राट चौधरी का अपराधियों को अल्टीमेटम

संक्षेप:

गया जिले में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब उनके पास एक ही काम है, वो है माफियाओं का इलाज करना है। बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन को पूर्ण रूप से स्थापित करना है।

Dec 15, 2025 06:13 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, गया
बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। गया में एक कार्यक्रम में खुले मंच से अपराधियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, बिहार के सभी माफिया का इलाज करना है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन को पूर्ण रूप से स्थापित करना है। वहीं बुलडोजर एक्शन पर उन्होने कहा कि आजकल मैं थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहा हूं, अभी तो सड़क की सफाई हो रही है। अगर आपको लगता हो कि किसी अपराधी या माफिया ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है, तो आप आवेदन दीजिए 24 घंटे के भीतर उसे ध्वस्त कर देंगे।

उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब बिहार के बच्चों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही वजह है कि राज्य की जनता ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए इतना बड़ा बहुमत दिया। हम राज्य की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि अगले पांच वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है कि बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए राज्य के बाहर नहीं जाए।

आपको बता दें इससे पहले भी सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं है। उन्हें राज्य से बाहर जाना होगा। 400 माफिया की लिस्ट तैयार हो गई है। और 1200 माफियाओं की सूची तैयार हो रही है। जमीन और बालू माफिया को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश की नई सरकार में इस बार सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है।