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बिहार के सभी 36 सदर अस्पतालों में अब रात में भी मिलेगा इमरजेंसी सेवा, इलाज के साथ जांच भी होगी

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार के सभी सदर अस्पतालों में अब रात के समय भी इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को रात के समय पैथोलॉजी जांच की सुविधा चालू करने के निर्देश दिए हैं। ताकि मरीजों को रात के समय इलाज के साथ-साथ जांच की सुविधा भी एक ही छत के नीचे मिल जाए।

बिहार के सभी 36 सदर अस्पतालों में अब रात में भी मिलेगा इमरजेंसी सेवा, इलाज के साथ जांच भी होगी

बिहार के सभी सदर अस्पतालों में अब रात में भी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीजों को इलाज के साथ ही रात में पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सदर अस्पतालों में रात्रिकालीन आवश्यक पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे देर रात होने वाले आपातकालीन मामलों में जिला स्तर पर ही मरीजों को इलाज और जरूरी जांच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी।

राज्य के 38 जिलों में वर्तमान में 36 सदर अस्पताल संचालित हैं। पश्चिमी चंपारण (बेतिया) और दरभंगा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल होने के कारण अलग से जिला अस्पताल नहीं है। शेष सभी जिलों के सिविल सर्जनों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवाओं के साथ आवश्यक पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करें।

बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रवृत्ति कम होगी

स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों से कहा है कि यदि रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों या अन्य मानव संसाधन की आवश्यकता है तो उसकी विस्तृत जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं।

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जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विभाग के सात अलग-अलग अनुभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं। ताकि, सदर अस्पतालों में दिन के साथ-साथ रात में भी समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बिना आवश्यकता बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रवृत्ति कम होगी और स्थानीय स्तर पर ही समय पर उपचार उपलब्ध कराकर मरीजों की जान बचाई जा सकेगी।

बिहार के सदर अस्पतालों में ये सुविधाएं हैं उपलब्ध

  • ओपीडी और 24 घंटे इलाज की व्यवस्था
  • दस जिलों में आईसीयू की सुविधा है, शेष में प्रक्रियाधीन
  • मरीजों की सुविधा के लिए मुफ्त दवा वितरण और डिजिटल आभा आईडी
  • ऑन कॉल विशेषज्ञ डॉक्टरों उपलब्ध
  • किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा
  • पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्स-रे और सीटी स्कैन की व्यवस्था दिन में
  • ब्लड बैंक के इंतजाम किए गए हैं
  • नवजात शिशुओं के लिए एसएनसीयू व गहन चिकित्सा कक्ष
  • सामान्य चिकित्सक, स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र, ईएनटी और दंत चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद

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बिहार के सदर अस्पतालों की ये हैं चुनौतियां

  • सभी सदर अस्पतालों में आईसीयू को क्रियाशील करना
  • डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, विशेषकर सर्जन एवं महिला चिकित्सकों की
  • सुविधाओं और डॉक्टरों के अभाव में छोटे ऑपरेशनों और गंभीर मामलों के मरीजों को रेफर करने की समस्या
  • पैथोलॉजी जांच एवं अन्य जांच की रात्रिकालीन व्यवस्था अभी नहीं है
  • डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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