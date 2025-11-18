जिस मिथुन को हाफ एनकाउंटर में पटना पुलिस ने मारी थी गोली वो कस्टडी से भागा, मचा हड़कंप
संक्षेप: ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुस्ती का फायदा उठाकर मिथुन कुमार मंगलवार की सुबह अस्पताल से भाग निकला। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मिथुन सिंह को पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी भी की जा रही है।
पटना पुलिस ने जिस कुख्यात अपराधी को हाफ एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारी थी वो अब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है। बता दें कि पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात खुसरूपुर में मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी अपराधी मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे शेख मोहम्मदपुर के सामने फोरलेन सेे दबोचा था। लेकिन अब मिथुन पुलिस कस्टडी से भाग गया है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जिस अस्पताल में मिथुन का इलाज चल रहा था। उस अस्पताल में कुछ पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुस्ती का फायदा उठाकर मिथुन कुमार मंगलवार की सुबह अस्पताल से भाग निकला। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मिथुन सिंह को पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी भी की जा रही है।
मुठभेड़ में घायल हुए थे 2 पुलिसकर्मी
जिस वक्त पुलिस ने उसे दबोचा था उस वक्त वह किसी अपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे घायल हालत में एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। मुठभेड़ के दाैरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।
ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान ने बताया था कि हत्या के प्रयास, डकैती, हथियार रखने और लूट सहित कई आपराधिक मामलों में वांछित मिथुन सालिमपुर के मझौली का रहने वाला है। उस पर झारखंड में भी लूट का केस दर्ज है। मिथुन पिस्टल लेकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया था।बता दें कि मिथुन पिछले महीने रामकृष्णानगर थाना के पिपरा में दो सहोदर भाइयों की हत्या में आरोपित है।