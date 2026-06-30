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बिहार-झारखंड का कुख्यात संजय सिंह पटना स्टेशन से अरेस्ट, 23 केस हैं दर्ज; सीतामढ़ी में हाजत से भागा इनामी बदमाश

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना/सीतामढ़ी
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पटना स्टेशन से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी ने एक वीडियो जारी किया है। संजय सिंह की पत्नी ने इस वीडियो में बताया कि वो दिल्ली से विक्रमशिला एक्सप्रेस से अपने पति के साथ आ रही थी तब ही पुलिस ने उसके पति को पकड़ा है। 

बिहार-झारखंड का कुख्यात संजय सिंह पटना स्टेशन से अरेस्ट, 23 केस हैं दर्ज; सीतामढ़ी में हाजत से भागा इनामी बदमाश

बिहार पुलिस से जुड़ी दो बड़ी खबरें आज सामने आई हैं। एक खबर पुलिस की बड़ी कामयाबी को बयां करती है तो दूसरी खबर पुलिस की भारी नाकमी को दर्शाती है। पहले बात पुलिस की कामयाबी की। बिहार-झारखंड के कुख्यात संजय सिंह को पटना रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात और पांडव सेना का सरगना संजय सिंह कई दिनों से फरार चल रहा था।

इस पर बिहार और झारखंड में हत्या रंगदारी लूट डकैती के कुल 25 मामले दर्ज हैं। संजय सिंह मूल रूप से मसौढ़ी का रहने वाला है। हाल ही में उसने बिहटा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। संजय सिंह लंबे समय से या फरार चल रहा था तथा बिहार और झारखंड की पुलिस इसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना रेलवे स्टेशन से सोमवार की देर रात संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

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संजय सिंह की पत्नी ने जारी किया वीडियो

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि संजय सिंह ने साल 1995-96 में पांडव सेना बनाया था। उस वक्त 5 दोस्तों ने मिलकर इस सेना का गठन किया था। इसके बाद आपसी विवाद की वजह से दोस्तों में गैंगवार शुरू हो गया। फिलहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी को पुलिस अहम कामयाबी मान रही है। इधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में संजय सिंह की पत्नी ने बताया कि वो दिल्ली से विक्रमशिला एक्सप्रेस से जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मेरे पति को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि बिहटा पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। मुझे शक है कि मेरी पत्नी के साथ कुछ अनहोनी ना जाए।

सीतामढ़ी में हाजत से भागा इनामी बदमाश

अब बात पुलिस के घोर लापरवाही और नाकामी की। बिहार के ही सीतामढ़ी जिले में पुलिस से इतनी बड़ी चूक हुई कि एक इनामी बदमाश थाने की हाजत से फरार हो गया। यहं परिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश प्रभु भगत हाजत में बने शौचालय का रोशनदान तोड़कर भाग निकला। परिहार पुलिस ने रविवार की शाम उसे एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे परिहार थाने के हाजत में रखा गया था। कुख्यात प्रभु भगत परसौनी थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव का निवासी है और उसके विरूद्ध जिले के कई थानों में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज है। पुलिस मुख्यालय की ओर से पूर्व में ही प्रभु भगत के ऊपर 25 हजार रुपये की इनाम की भी घोषणा की गयी है। उसके फरार होने के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है।

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एएसपी सह सदर एसडीपीओ टू आशीष आनंद के नेतृत्व में विशेष टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी अमित रंजन उसके हाजत फरार होने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में तीन चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। सदर एसडीपीओ -2 के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। प्रभु भगत एक कुख्यात बदमाश है और उसपर पूर्व से इनाम भी घोषित है। वह देर रात हाजत से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित कर लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार, परिहार थाना पुलिस बराही गांव के आसपास गश्त पर थी।

इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई मामलों में वांछित और पूर्व में जेल जा चुका कुख्यात अपराधी प्रभु भगत बराही गांव के पास एक सुनसान रास्ते पर देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित रास्तों पर घेराबंदी कर दी। इसी बीच प्रभु भगत जब मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा, तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही उसने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे चारों तरफ से घेरकर दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 23 ग्राम प्रतिबंधित चरस बरामद की गई।

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हाजत में बंद कर दिया था। लेकिन रविवार की देर रात उसने हाजत के रौशनदान को निशाना बनाया और उसे तोड़कर भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस की विशेष टीमें फरार इनामी बदमाश की दोबारा गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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