पटना में कुख्यात नीतीश का हाफ एनकाउंटर, गोलीबारी कर स्वर्ण व्यापारी को लूट भागा था

पटना में कुख्यात नीतीश का हाफ एनकाउंटर, गोलीबारी कर स्वर्ण व्यापारी को लूट भागा था

संक्षेप:

पटना जिले के मनेर में गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। नीतीश और उसके साथ क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात करने जा रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी।

Jan 16, 2026 06:46 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, मनेर/पटना
बिहार के पटना जिले के मनेर में गुरुवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर रतन टोला इलाके में गंगा नदी के किनारे हुए इस एनकाउंटर में एक अपराधी को पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल अपराधी की पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, एक कट्टा और दो खोखा बरामद किया है।

बताया जा रहा है कि नीतीश मनेर के स्वर्ण व्यापारी संजय सोनी की दुकान पर 9 जनवरी को लूटपाट के दौरान गोलीबारी की थी। इसमें संजय सोनी घायल हो गए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस नीतीश की तालाश में जुटी थी। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि वह दरवेशपुर इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा है।

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में नीतीश कुमार के पैर में गोली लगी। आरोपी मनेर के चौरासी टोला का रहने वाला है। इस संबंद में पटना के सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
