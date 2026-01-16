पटना में कुख्यात नीतीश का हाफ एनकाउंटर, गोलीबारी कर स्वर्ण व्यापारी को लूट भागा था

संक्षेप: पटना जिले के मनेर में गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। नीतीश और उसके साथ क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात करने जा रहे थे। गुप्त सूचना पर पुलिस पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी।

बिहार के पटना जिले के मनेर में गुरुवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर रतन टोला इलाके में गंगा नदी के किनारे हुए इस एनकाउंटर में एक अपराधी को पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल अपराधी की पहचान नीतीश कुमार के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, एक कट्टा और दो खोखा बरामद किया है।

बताया जा रहा है कि नीतीश मनेर के स्वर्ण व्यापारी संजय सोनी की दुकान पर 9 जनवरी को लूटपाट के दौरान गोलीबारी की थी। इसमें संजय सोनी घायल हो गए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस नीतीश की तालाश में जुटी थी। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि वह दरवेशपुर इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा है।