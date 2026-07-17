RJD समेत 10 एक्स हैंडल को नोटिस, सीएम को गाली देने पर ऐक्शन तय; 72 घंटे का अल्टीमेटम

सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के दस हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है।

Notice To X-Handle: बिहार में मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर अपशब्द या गलत बात कहने पर कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के दस हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है। इनमें लालू, तेजस्वी की पार्टी राजद का एक्स हैंडल भी शामिल है। नोटिस में दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार पुलिस की इस नोटिस से राज्य का सियासी पारा हाई हो सकता है।

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) ने एक्स के माध्यम से आईटी एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं के तहत 72 घंटे के अंदर विवादित कंटेट हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई की जद में राजद भी आ सकता है। पार्टी के एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव के बयानों वाले पोस्ट भी आते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार सम्राट चौधरी को चीप मिनिस्टर कहकर संबोधित किया है।

सीसीएसयू ने क्या कहा? साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के नोडल पदाधिकारी ने एक्स को आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दस एक्स हैंडल की सूची उपलब्ध कराई है। सीसीएसयू ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर पोस्ट की गयी यह सामग्री आपत्तिजनक और भ्रामक है। सीसीएसयू के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक कंटेट को हटाने के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस के बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई होना तय है।

बिहार पुलिस का तर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टीम उसका आकलन कर विवादित कंटेट हटाती है। हाल के दिनों में स्कूली बच्चों के एआई आधारित आपत्तिजनक कंटेंट भी वायरल हो रहे हैं, जिनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। -रंजीत कुमार मिश्रा, आईजी, सीसीएसयू, बिहार।