RJD समेत 10 एक्स हैंडल को नोटिस, सीएम को गाली देने पर ऐक्शन तय; 72 घंटे का अल्टीमेटम
सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के दस हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है।
Notice To X-Handle: बिहार में मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर अपशब्द या गलत बात कहने पर कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द और विवादित कंटेट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के दस हैंडल्स को बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा है। इनमें लालू, तेजस्वी की पार्टी राजद का एक्स हैंडल भी शामिल है। नोटिस में दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार पुलिस की इस नोटिस से राज्य का सियासी पारा हाई हो सकता है।
साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) ने एक्स के माध्यम से आईटी एक्ट एवं बीएनएस की धाराओं के तहत 72 घंटे के अंदर विवादित कंटेट हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई की जद में राजद भी आ सकता है। पार्टी के एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव के बयानों वाले पोस्ट भी आते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार सम्राट चौधरी को चीप मिनिस्टर कहकर संबोधित किया है।
सीसीएसयू ने क्या कहा?
साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के नोडल पदाधिकारी ने एक्स को आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दस एक्स हैंडल की सूची उपलब्ध कराई है। सीसीएसयू ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर पोस्ट की गयी यह सामग्री आपत्तिजनक और भ्रामक है। सीसीएसयू के आईजी रंजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक कंटेट को हटाने के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस के बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे कानूनी कार्रवाई होना तय है।
बिहार पुलिस का तर्क
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टीम उसका आकलन कर विवादित कंटेट हटाती है। हाल के दिनों में स्कूली बच्चों के एआई आधारित आपत्तिजनक कंटेंट भी वायरल हो रहे हैं, जिनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। -रंजीत कुमार मिश्रा, आईजी, सीसीएसयू, बिहार।
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के लिए विवादित टिप्पणी करने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने के कई मामले सामने आए। कुछ मामलों में कार्रवाई भी की गई है। सीएम को सोशल मीडिया पर धमकी देने के बांका के आरोपी युवक को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। दरअसल, सोशल मीडिया पर आजकल अपने विपक्षियों के प्रति विरोध दर्ज कराने की परंपरा चल पड़ी है। इनमें कई बार मर्यादा की सीमा का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में कई बार कानून के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जाता है। इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें