पटना में मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स के 278 दुकानों और दफ्तरों को नोटिस, सरकारी कार्यालयों पर भी बकाया
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने की स्थिति में कभी भी बिजली एवं जलापूर्ति कनेक्शन को काटा जा सकता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जायेगी। भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई कभी भी की जा सकती है।
पटना स्थित मशहूर मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स स्थित कुल 278 दुकानों और कार्यालयों पर बकाया रखरखाव चार्ज एवं ग्राउंड रेंट की समीक्षा के बाद नोटिस जारी किया गया है। लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं किये जाने पर पटना नगर निगम की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। रविवार की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि परिसर के दुकानदारों और कार्यालयों पर कुल तीन करोड़ छियासठ लाख पंद्रह हजार चार रुपये बकाया है। नगर निगम के मुताबिक बकायेदारों को नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। नगर निगम की वेबसाइट से ऑनलाइन या कार्यालय में जाकर राशि का भुगतान कर सकते हैं।
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने की स्थिति में कभी भी बिजली एवं जलापूर्ति कनेक्शन को काटा जा सकता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जायेगी। भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। साथ ही अनुबंध की शर्तों की अवहेलना की स्थिति में बकायेदारों पर विधिक व प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
पटना नगर निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों एवं कार्यालय स्वामियों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान कर अनावश्यक कार्रवाई से बचें। निगम की ओर से यह कदम राजस्व संरक्षण एवं नगर सेवाओं के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सरकारी कार्यालयों पर भी भुगतान लंबित
निगम की अपनी जन्म-मृत्यु शाखा भी मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में आवंटित कार्यालय के मेंटेनेंस और ग्राउंड रेंट का भुगतान नहीं कर रही है। रिकॉर्ड के अनुसार जन्म-मृत्यु शाखा पर करीब 4.46 लाख की राशि बकाया है। निगम की सूची के अनुसार कुछ सरकारी व अर्ध-सरकारी कार्यालयों पर भी भुगतान लंबित है। इनमें बिहार राज्य सेवा संघ, बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाबार्ड, हुडको और पासपोर्ट कार्यालय शामिल हैं। बैंकिंग संस्थानों पर भी लाखों रुपये का बकाया हैं। कुल 270 दुकानें और 39 कार्यालयों की ओर से बकाया भुगतान लंबित है।