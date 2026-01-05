Hindustan Hindi News
पटना में मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स के 278 दुकानों और दफ्तरों को नोटिस, सरकारी कार्यालयों पर भी बकाया

संक्षेप:

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने की स्थिति में कभी भी बिजली एवं जलापूर्ति कनेक्शन को काटा जा सकता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जायेगी। भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई कभी भी की जा सकती है।

Jan 05, 2026 09:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
पटना स्थित मशहूर मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स स्थित कुल 278 दुकानों और कार्यालयों पर बकाया रखरखाव चार्ज एवं ग्राउंड रेंट की समीक्षा के बाद नोटिस जारी किया गया है। लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं किये जाने पर पटना नगर निगम की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। रविवार की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि परिसर के दुकानदारों और कार्यालयों पर कुल तीन करोड़ छियासठ लाख पंद्रह हजार चार रुपये बकाया है। नगर निगम के मुताबिक बकायेदारों को नोटिस जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। नगर निगम की वेबसाइट से ऑनलाइन या कार्यालय में जाकर राशि का भुगतान कर सकते हैं।

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने की स्थिति में कभी भी बिजली एवं जलापूर्ति कनेक्शन को काटा जा सकता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जायेगी। भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। साथ ही अनुबंध की शर्तों की अवहेलना की स्थिति में बकायेदारों पर विधिक व प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

पटना नगर निगम ने सभी संबंधित दुकानदारों एवं कार्यालय स्वामियों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान कर अनावश्यक कार्रवाई से बचें। निगम की ओर से यह कदम राजस्व संरक्षण एवं नगर सेवाओं के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सरकारी कार्यालयों पर भी भुगतान लंबित

निगम की अपनी जन्म-मृत्यु शाखा भी मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में आवंटित कार्यालय के मेंटेनेंस और ग्राउंड रेंट का भुगतान नहीं कर रही है। रिकॉर्ड के अनुसार जन्म-मृत्यु शाखा पर करीब 4.46 लाख की राशि बकाया है। निगम की सूची के अनुसार कुछ सरकारी व अर्ध-सरकारी कार्यालयों पर भी भुगतान लंबित है। इनमें बिहार राज्य सेवा संघ, बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाबार्ड, हुडको और पासपोर्ट कार्यालय शामिल हैं। बैंकिंग संस्थानों पर भी लाखों रुपये का बकाया हैं। कुल 270 दुकानें और 39 कार्यालयों की ओर से बकाया भुगतान लंबित है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
