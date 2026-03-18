हम वहां थे, कोई नई बात नहीं; सम्राट चौधरी के कंधे पर नीतीश के हाथ को विजय चौधरी ने किया 'डिकोड'

नीतीश कुमार ने जमुई में सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आगे यही सब देखेंगे। सीएम ने उनके कंधे पर हाथ भी रखा। इससे चर्चा चल उठी कि नीतीश ने सम्राट के बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने का संकेत दे दिया है। इस पर जब जेडीयू मंत्री विजय चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, यह जानिए।

नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री पर चर्चा तेज हो गई है। समृद्धि यात्रा के दौरान पिछले कुछ दिनों से नीतीश अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उनकी सराहना कर रहे हैं। इससे सियासत चरम पर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि नीतीश इशारों में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट के नाम का संकेत दे रहे हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में भी उनका नाम चल रहा है। अब, नीतीश के करीबी मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता विजय चौधरी ने नीतीश और सम्राट की इस जुगलबंदी को डिकोड किया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जमुई में समृद्धि यात्रा के मंच पर बैठे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सब लोग यहां का पूरा काम कर रहे हैं और आगे यही सब करेंगे। भाषण खत्म होने के बाद नीतीश ने सम्राट के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ भी रखा। नए सीएम को लेकर चल रहीं अटकलों के बीच नीतीश के इस इशारे को एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

विजय चौधरी क्या बोले? बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी से बुधवार शाम जब पटना में पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, “हम वहां (जमुई) थे, इसलिए हमको यह बात मत कहिए। सम्राट चौधरी, नीतीश के साथ डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार वे उनके विश्वस्त सहयोगियों में से एक हैं। नीतीश हर मीटिंग में कहते रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोग (मीडिया) इसे नया बनाते हैं। वे तो हर मीटिंग में बोलते हैं कि आगे ये ही लोग देखेंगे।”

नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। 16 मार्च को उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीत लिया। उनके सांसद बनने के बाद अगले महीने बिहार में नई सरकार का गठन होगा। नीतीश सीएम का पद छोड़ेंगे और उसके बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है।

नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। इसके अगले दिन जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह खुद नीतीश ही तय करेंगे। हालांकि, बाद में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व मिलकर नए सीएम का नाम तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यही बात दोहरा रहे हैं।

दूसरी ओर, राज्यसभा जाने से पहले नीतीश बिहार में समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले दिनों, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया समेत अन्य जिलों में भी समृद्धि यात्रा के मंच में नीतीश ने सम्राट के कंधे पर हाथ रख जनता से अभिवादन करवाया था। इससे सम्राट को नए सीएम की रेस में टॉप पर माना जा रहा है।