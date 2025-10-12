एक मिली तो नाराज नहीं हुए, यहां 6 सीट मिल गई; NDA के बंटवारे से संतुष्ट हो गए जीतनराम मांझी

Bihar Elections: बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर जीतनराम मांझी ने कहा कि वह संतुष्ट हैं। जब लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट मिली थी तब भी वे नाराज नहीं थे, अब विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिल गई हैं।

Bihar Chunav: बिहार एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) को 6 सीटें मिलने को संतोषजनक बताया है। नाराजगी के सवाल पर मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जब उन्हें एक सीट दी गई थी, तब भी वे नाराज नहीं थे। अब (बिहार विधानसभा चुनाव 2025) में उन्हें 6 सीट मिल गई है। उन्होंने इसे आलाकमान (भाजपा नेतृत्व) का निर्णय बताया और कहा कि वे इससे संतुष्ट हैं और उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है।

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने रविवार शाम पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया। मांझी शाम में ही भाजपा नेताओं के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत के बाद दिल्ली से पटना लौटे। मांझी के पटना लौटने के बाद भाजपा नेताओं ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन से दिल्ली में मुलाकात भी की थी।

बता दें कि जीतनराम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा से अपनी पार्टी के लिए 15 सीटों की मांग रखी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। मांझी ने कहा था कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम 8 विधायकों की जरूरत है, इसलिए उन्हें एनडीए में 15 सीटें लड़ने के लिए चाहिए।

हालांकि, जब रविवार शाम को एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा हुई तो उन्हें 6 सीटों पर संतुष्ट कर दिया गया। अब मांझी कह रहे हैं कि उन्हें जो मिला है, उन्हीं पर लड़ेंगे, कोई शिकायत या नाराजगी नहीं है।