Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNot showmanship introspection is needed Rohini taunt at Tejashwi over RJD review meeting
दिखावा नहीं, आत्ममंथन की जरूरत; राजद की समीक्षा बैठक को लेकर तेजस्वी पर रोहिणी का तंज

दिखावा नहीं, आत्ममंथन की जरूरत; राजद की समीक्षा बैठक को लेकर तेजस्वी पर रोहिणी का तंज

संक्षेप:

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। जिस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है।

Jan 16, 2026 03:01 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शुक्रवार को आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। अपने आवास पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसदों और कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। जिसमें संगठनात्मक मुद्दों समेत आगामी बजट सत्र की रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बीच राजद अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होने पोस्ट किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रोहिणी ने लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है , 'अपने' इर्द - गिर्द कब्ज़ा जमाए बैठे चिन्हित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है न , वो सब जानती - समझती ही है।

इससे पहले भी बिना नाम लिए रोहिणी भाई तेजस्वी पर आरोप लगाती हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद यह पारिवारिक टकराव खुलकर सामने आया था। जब रोहिणी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के ज़रिए तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार दोनों में उनके साथ अन्याय हुआ है और लालू यादव की राजनीतिक विरासत को कुछ लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी के करीबी नेताओं और सलाहकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन्हीं लोगों के कारण पार्टी गलत दिशा में जा रही है।

ये भी पढ़ें:जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है... 'अपने-पराए' बताकर रोहिणी ने किस पर निशाना साधा?
ये भी पढ़ें:कानून सबूतों पर काम करती है; लालू, तेजस्वी पर चार्ज फ्रेमिंग पर चिराग बोले

पारिवारिक विवाद राजद की छवि और भविष्य की राजनीति पर असर डाल सकता है। लालू परिवार की एकता हमेशा पार्टी की ताकत मानी जाती रही है, ऐसे में यह टकराव बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।