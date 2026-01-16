दिखावा नहीं, आत्ममंथन की जरूरत; राजद की समीक्षा बैठक को लेकर तेजस्वी पर रोहिणी का तंज

संक्षेप: बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक मंगलवार को हुई। जिस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है।

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद शुक्रवार को आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। अपने आवास पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसदों और कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। जिसमें संगठनात्मक मुद्दों समेत आगामी बजट सत्र की रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बीच राजद अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होने पोस्ट किया है।

रोहिणी ने लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है , 'अपने' इर्द - गिर्द कब्ज़ा जमाए बैठे चिन्हित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है न , वो सब जानती - समझती ही है।

इससे पहले भी बिना नाम लिए रोहिणी भाई तेजस्वी पर आरोप लगाती हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद यह पारिवारिक टकराव खुलकर सामने आया था। जब रोहिणी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के ज़रिए तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार दोनों में उनके साथ अन्याय हुआ है और लालू यादव की राजनीतिक विरासत को कुछ लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी के करीबी नेताओं और सलाहकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन्हीं लोगों के कारण पार्टी गलत दिशा में जा रही है।