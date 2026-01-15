बिहार में अब भोजपुरी ही नहीं, बॉलीवुड फिल्में भी बन रहीं; 33 मूवी की शूटिंग पूरी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNot only Bhojpuri but Bollywood movies also being made in Bihar 33 films shooting completed
बिहार में 33 फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है। दर्शन कुमार अभिनीत अपकमिंग फिल्म टिया को पूरी तरह बिहार में फिल्माया गया है। वहीं, कुछ अन्य मूवी की शूटिंग चल रही है।  

Jan 15, 2026 07:07 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार अब भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और अन्य फिल्मों की शूटिंग का भी केंद्र बनता जा रहा है। बिहार में हाल के दिनों में विभिन्न भाषाओं की 39 फिल्में बनने जा रही हैं, जिनमें से 33 मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इनमें एक मल्टीस्टारर फिल्म टिया भी शामिल है, जिसे पूरी तरह बिहार में विभिन्न लोकेशन पर फिल्माया गया है। इससे केटरिंग और परिवहन व्यवसाय को बढ़ावा मिला है।

बिहार फिल्म डेवलपमेंट एंड कॉओपरेशन अधिकारी अरविंद दास ने गुरुवार को कहा कि टिया मूवी को पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टागर रिजर्व और पटना के कई हिस्सों में शूट किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिल्म प्रोत्साहन नीति का नतीजा है कि राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं की पसंद बनते जा रहा है। इस बदलाव से बिहार को फिल्म निर्माण के नए नक्शे पर स्थापित करने में अहम भूमिका मिली है।

टिया मूवी में दर्शन कुमार लीड एक्टर

पूरी तरह बिहार में फिल्माई गई टिया (TIA) मूवी में कश्मीर फाइल्स फेम अभिनेता दर्शन कुमार लीड एक्टर हैं। उनके साथ मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट इरा सिन्हा और एक्ट्रेस आंचल सिंह भी नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्माण स्ट्राइक मूवीज के बैनर तले किया गया है। इसके प्रॉड्यूसर सागर श्रीवास्तव और डायरेक्टर राव देवेंद्र सिंह हैं। फिल्म की कहानी और रिलीज की तारीख पर अभी जानकारी नहीं मिली है।

फिल्म शूटिंग का नया हब बन रहा बिहार

सरकार का कहना है कि फिल्म प्रोत्साहन नीति लागू होने के बाद बिहार मूवी शूटिंग का नया हब बनता जा रहा है। अब यहां सिर्फ भोजपुरी फिल्में ही नहीं बल्कि, हिंदी , अंग्रेजी और मगही जैसी कई भाषाओं की फिल्में बन रही हैं। सरकार को इससे पर्यटन में बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। पटना और वीटीआर के अलावा राजगीर, नालंदा, सोनपुर, भागलपुर समेत अन्य क्षेत्र भी फिल्म शूटिंग और पर्यटन के पसंदीदा केंद्र बन रहे हैं।

बता दें कि गोवा में आयोजित हुए 5 दिवसीय 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी बिहार पवेलियन का जलवा दिखा था। इसमें बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति, यहां शूटिंग करने से मिलने वाले फायदे और शूटिंग लोकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। राज्य के कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग होने से स्थानीय रोजगार और फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है।

