पति नहीं, बेटी दे चिता को आग, पोस्टमॉर्टम मत करवाना; BPSC टीचर का मार्मिक सुसाइड नोट

पति नहीं, बेटी दे चिता को आग, पोस्टमॉर्टम मत करवाना; BPSC टीचर का मार्मिक सुसाइड नोट

संक्षेप:

वैशाली जिले में सरकारी स्कूल की शिक्षिका प्रिया भारती (30) ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मौके से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने बीमारी का हवाला दिया और किसी को जिम्मेदार न ठहराने की बात लिखी। हालांकि परिजनों ने पति व ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jan 27, 2026 07:58 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
बिहार के वैशाली जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 30 वर्षीय प्रिया भारती के रूप में हुई है, जो सोमवार देर रात सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के सेहान गांव स्थित अपने किराए के मकान में मृत पाई गईं। घटना के बाद मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए कई भावुक बातें लिखी हैं।

सुसाइड नोट में प्रिया भारती ने लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और वह बीमारी के कारण यह कदम उठा रही हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उनका शव उनके पैतृक गांव रसूलपुर न ले जाया जाए, बल्कि अंतिम संस्कार वहीं किया जाए, जहां उनकी मौत हुई। नोट में उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी चिता को उनके पति नहीं, बल्कि उनकी तीन महीने की बेटी जलाए। इसके अलावा उन्होंने अपने मोबाइल फोन को पति को सौंपने की बात कही और बताया कि फोन का पासवर्ड उनके पति को मालूम है, जिसमें कुछ मैसेज, ऑडियो और वीडियो मौजूद हैं।

प्रिया ने अपने नोट में पुलिस से पोस्टमार्टम न कराने और पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ कोई मामला दर्ज न करने की भी अपील की। उन्होंने लिखा, “मां-पापा आपकी बेटी हार गई है, माफ करना।” एक मार्मिक विवरण में उन्होंने यह भी लिखा कि 5.5 लीटर दूध का पैसा बकाया है, जो उनके पर्स में रखे पैसों से चुका दिया जाए। हालांकि, मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

परिवार का कहना है कि प्रिया को उनके पति दीपक राज और ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा था और इस बारे में उन्होंने अपनी मां को भी बताया था। पुलिस के अनुसार, शव को कब्जे में लेकर मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया है। एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल महिला के परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।