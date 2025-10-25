Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNot even 1 percent of Gujarat share given to Bihar Tejashwi accuses Modi and Shah of cheating Bihar
गुजरात का 1 प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया; मोदी, शाह पर तेजस्वी ने लगाया ठगने का आरोप

गुजरात का 1 प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया; मोदी, शाह पर तेजस्वी ने लगाया ठगने का आरोप

संक्षेप: Bihar Chunav:  तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सभी इन्वेस्टमेंट मीट, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गुजरात में ही बन रहे है। गुजरात को जितना दिया, उसका एक प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया।

Sat, 25 Oct 2025 04:34 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election: महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को लगातार बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और उनके सहयोगी दलों की ओर से नफरत की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सकारात्मक बातें नहीं की जातीं। चुनावी अभियान पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया कर्मियों से बात की।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सभी इन्वेस्टमेंट मीट, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गुजरात में ही बन रहे है। आपके बिहार के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि इन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। केवल बिहार को वोट के लि ठगने का काम किया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जितना उन्होंने गुजरात को जितना दिया, उसका एक प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया।

ये भी पढ़ें:खगड़िया में 1 सभा कैंसिल होने से भड़के तेजस्वी, अमित शाह की रैली से 2 की अनुमति
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जब उनसे मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने कहा कि अब एनडीए वालों का असली चेहरा सामने आ गया है। वे अति पिछड़ा विरोधी हैं और अति पिछड़ों से नफरत कर रहे हैं। जब से हमने मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री घोषित किया है, तभी से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। मुस्लिम डिप्टी सीएम का मुद्दा उछाल रहे हैं। जल्द ही यह मांग भी पूरी हो जाएगा।

प्रधानमंत्री की बिहार में होने वाली सभा पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आएंगे, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं, उन्हें पूरा नहीं करेंगे। आने वाले समय में उनकी बेचैनी को जनता दूर कर देगी।

ये भी पढ़ें:चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका; RJD महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष BJP में शामिल

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब परिवर्तन चाहती है। लोग भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं।उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को गरीब बनाए रखा, अब उन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एक भी कारखाना बिहार में नहीं खोला गया, जबकि सभी उद्योग गुजरात में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात का विकास किया जा रहा है और वोट बिहार से मांगा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:खलनायक का बेटा नायक कैसे, तेजस्वी के पोस्टर पर सियासी बवाल; लालू भी लपेटे में
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Tejaswi Yadav Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।