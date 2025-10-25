गुजरात का 1 प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया; मोदी, शाह पर तेजस्वी ने लगाया ठगने का आरोप

संक्षेप: Bihar Chunav: तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सभी इन्वेस्टमेंट मीट, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गुजरात में ही बन रहे है। गुजरात को जितना दिया, उसका एक प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया।

Bihar Election: महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को लगातार बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता और उनके सहयोगी दलों की ओर से नफरत की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सकारात्मक बातें नहीं की जातीं। चुनावी अभियान पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया कर्मियों से बात की।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सभी इन्वेस्टमेंट मीट, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गुजरात में ही बन रहे है। आपके बिहार के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि इन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। केवल बिहार को वोट के लि ठगने का काम किया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जितना उन्होंने गुजरात को जितना दिया, उसका एक प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया।

जब उनसे मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने कहा कि अब एनडीए वालों का असली चेहरा सामने आ गया है। वे अति पिछड़ा विरोधी हैं और अति पिछड़ों से नफरत कर रहे हैं। जब से हमने मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री घोषित किया है, तभी से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। मुस्लिम डिप्टी सीएम का मुद्दा उछाल रहे हैं। जल्द ही यह मांग भी पूरी हो जाएगा।

प्रधानमंत्री की बिहार में होने वाली सभा पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आएंगे, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं, उन्हें पूरा नहीं करेंगे। आने वाले समय में उनकी बेचैनी को जनता दूर कर देगी।