सस्ता डेटा नहीं, बिहार से बाहर गया बेटा वापस चाहिए; पीएम मोदी पर प्रशांत किशोर का निशाना

संक्षेप: पीएम मोदी के रील्स वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि वे सस्ता डेटा दे रहे हैं। लेकिन बिहारवालों को सस्ता डेटा नहीं गुजरात गया अपना बेटा वापस चाहिए। प्रदेश में रोजगार चाहिए और पलायन पर रोक चाहिए।

अररिया के नरपतगंज में चुनावी सभा को संबोधित कर मधेपुरा जाने के दौरान मंगलवार देर शाम राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के सिमराही में रुककर प्रशांत किशोर ने लोगों से चुनाव में सूझ-बूझ के साथ वोट डालने की अपील की। उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदीजी ने कहा है कि वह सस्ता डेटा दे रहे हैं। अरे भाई बिहारवालों को सस्ता डेटा नहीं गुजरात गया अपना बेटा वापस चाहिए। प्रदेश में रोजगार चाहिए और पलायन पर रोक चाहिए।

प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते 30 साल से जनता के पास विकल्प नहीं था। जो लोग लालूजी से डरकर भाजपा और नीतीश को वोट देते थे। फिर भाजपा नीतीश से डरकर लालूजी को वोट देते थे। उन सभी लोगों के पास अब विकल्प उपलब्ध है। अभी भी अगर लोग नहीं चेतेंगे तो पांच साल और झेलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि चचा तो अब बुढ़ा गए हैं, चचा को अब छुट्टी चाहिए।