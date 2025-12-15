विवादित नहीं हैं, उम्मीद है...पप्पू यादव ने की बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की तारीफ

संक्षेप: बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने तारीफ की है। उन्होने कहा कि वे अच्छे और सभ्य इंसान हैं। वाचाल नहीं, विवादित व्यक्ति नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि गाली-गलौज की संस्कृति खत्म करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने तारीफ की है। उन्होने कहा कि वे सज्जन और सभ्य इंसान हैं। एग्रेशन में नहीं रहते हैं, विवादित व्यक्ति नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि गाली-गलौज की संस्कृति खत्म होगी। पूर्णिया सांसद ने कहा कि बीजेपी ने किन वजहों और किन झगड़ों के कारण नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया है या बलि का बकरा ये तो बीजेपी ही जाने, मोहरा कौन है?

पप्पू यादव ने कहा कि पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। वे तो राजनाथ सिंह के फॉलोअर हैं। योगी आदित्यनाथ के समर्थक नहीं हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। संघ के बिना तो बीजेपी चलती नहीं है। और चल भी नहीं सकती है। अमित शाह की शतरंज की चाल क्या है, ये तो अब वक्त ही बताएगा।

उन्होने कहा कि राजेंद्र बाबू सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे ललित बाबू, जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री थे, बिहार ने देश को इतने सारे लोग दिए हैं।