कभी नथिया, कभी दुपट्टा तो कभी मूंछ; साइबर ठग ने 68 सौ बार बदला चेहरा, STRA टूल ने किया बेनकाब

चेहरा बदल कर सिम खरीदने वालों की पहचान परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर कर रहा है। जिस नंबर को इस कंप्यूटर पर डाला जाता है तो स्ट्रा टूल इसकी तुरंत पहचान कर लेता है कि कितने सिम खरीदे एक ही चेहरे पर खरीदे गए हैं।

एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग..., साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म दाग का यह गाना है। इस गाने का अर्थ भले ही कुछ हो पर बिहार के एक साइबर ठग ने अलग ही कहानी गढ़ी है। साइबर ठग ने अपने चेहरा को 68 सौ बार बदला। कभी बाल बड़े तो कभी छोटे किए। कहीं बनियान पहनकर तस्वीर खिंचवाई तो कभी शर्ट वाली फोटो लगाई। यहां तक की घूंघट में बिंदी लगी फोटो पर भी सिम कार्ड लिया। इन्हीं का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया। दूरसंचार विभाग के स्त्रा (एसटीआर) टूल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने ऐसे कई मामलों को पकड़ा है।

अगस्त में दूर संचार विभाग के स्त्रा टूल (एसटीआरए) के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने ऐसे दर्जनों जालसाजों को पकड़ा है, जिन्होंने चेहरा, नाम और लिंग बदल कर सिम खरीदा और साइबर ठगी की। ऐसे एक दो नहीं बल्कि सौ से ज्यादा साइबर ठग पकड़े जा चुके हैं। ऐसे सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया है। दूर संचार विभाग की मानें तो देशभर में बिहार में यह पहला मामला पकड़ में आया है जिसमें नालंदा के एक व्यक्ति ने 68 सौ बार केवल चेहरा बदल कर सिम कार्ड लिया। इसने ना नाम बदला और ना ही लिंग। बस चेहरा बदलकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों से सिम की खरीद की। इसे देश का सबसे संगीन केस करार दिया है।

एक नाम पर अधिकतम नौ सिम एक व्यक्ति ने चेहरा और नाम बदलकर 76 सिम कार्ड खरीदे। इसने तो महिला और पुरुष दोनों ही तरह के नाम पर इस्तेमाल किया। वहीं एक साइबर ठग ने 29 बार नाम और लिंग बदल कर 52 सिम खरीदे। एक मामले में साइबर ठग ने सौ नाम पर 213 सिम की खरीद की। विभाग के टेलीकॉम साइबर सेक्यूरिटी एमेंडमेंट रूल्स 2025 के अनुसार एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम नौ सिम रख सकता है।

स्ट्रा टूल से पकड़े गए चेहरा बदल कर सिम खरीदने वालों की पहचान विभाग का परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर कर रहा है। जिस नंबर को इस कंप्यूटर पर डाला जाता है तो इसका स्ट्रा टूल इसकी तुरंत पहचान कर लेता है कि कितने सिम (नंबर) खरीदे एक ही चेहरे पर खरीदे गए हैं। इस टूल में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। किसी भी चेहरे की पहचान कई परत में करता है। विश्लेषण के दौरान तस्वीर के कुछ हिस्सों को स्कैन करके किनारों, बनावट और रंगों जैसी बुनियादी विशेषताओं का पता लगाता है। डुप्लीकेसी या नकली चेहरे की पहचान आसानी से हो जाती है।

इस तरह साइबर ठग करते हैं काम ● चेहरे को कभी गोरा तो कभी काला कर लेते हैं

● बाल का स्टाइल बदल लेते हैं

● दुप्पटा से ओढ़ कर महिला का रूप धारण कर

● बिना मूंछ या नकली मूंछ लगा कर

● मुंह फुला और आंख की पुतली का रंग बदल कर

● आंख में काजल और नथिया पहन कर