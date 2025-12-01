महिला की पिटाई में बुरे फंसे डीएसपी, नन बेलेबल वारंट जारी; 5 अन्य पुलिसकर्मी पर भी आरोप

संक्षेप: पूर्व में न्यायालय ने इस मामले में गैर-जमानती धाराओं के तहत सम्मन एवं जमानतीय वारंट भेजने का आदेश दिया था। जिसका तामिला बाद भी आरोपियों ने न्यायालय में हाजिरी नहीं दी।

बिहार के अरवल में एक डीएसपी और अन्य पांच पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने पुलिस बर्बरता के मामले में आरोपित अरवल के अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक कृति कमल समेत अन्य पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। इससे पहले इनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया था पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उसके बाद यह ऐक्शन लिया गया है। कोर्ट ने एसपी को कॉपी भेजकर इन्हें हाजिर कराने का आदेश दिया है।

इस संबंध में अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि करपी थाना क्षेत्र के करवा हंकार गांव निवासी परिवादनी तनिषा सिंह के द्वारा न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया गया था। जिसमें पुलिस पदाधिकारियों पर घर का दरबाजा तोड़कर महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर जबरन घर में घुसकर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया।

इस मामले में पूर्व में न्यायालय ने इस मामले में गैर-जमानती धाराओं के तहत सम्मन एवं जमानतीय वारंट भेजने का आदेश दिया था। जिसका तामिला पश्चात भी आरोपियों की ओर से न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई। इसके बाद न्यायालय ने अगला कानूनी कदम उठाते हुए गैरजमानतीय वारंट जारी कर दिया है।