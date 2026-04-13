Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीतीश के विधायक के खिलाफ क्यों जारी हुआ गैरजमानती वारंट जारी, अंडरग्राउंड हो गए अमरेंद्र पांडेय

Apr 13, 2026 06:15 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, गोपालगंज
share

मीरगंज के सेमराव गांव निवासी जितेन्द्र राय ने इस मामले में एक अप्रैल को कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि बेलवा गांव में किरण सिन्हा की 16 एकड़ 93 डिसमिल जमीन है। आरोपितों ने उनसे कहा कि अपने मालिक से कहकर जमीन हमारे नाम करवा दो।

नीतीश के विधायक के खिलाफ क्यों जारी हुआ गैरजमानती वारंट जारी, अंडरग्राउंड हो गए अमरेंद्र पांडेय

एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेन्द्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय सहित तीन लोगों के खिलाफ गैर-जमानतीय वारंट जारी किया गया है। तीनों पर फर्जी कागजात बनाकर जबरन जमीन कब्जा करने के लिए भू-माफियाओं के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है।

शुक्रवार को वारंट जारी होने के बाद कुचायकोट थाने की पुलिस मीरगंज के तुलसिया गांव निवासी विधायक अमरेन्द्र कुमार पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय तथा सिधवलिया थाने के हसनपुर गांव निवासी सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर दो टीमों का गठन कर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार वारंट जारी होने के बाद तीनों आरोपित भूमिगत हो गये हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, 40 के पार जाएगा पारा; मौसम का हाल

एक अप्रैल को विधायक समेत तीन पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मीरगंज थाने के सेमराव गांव निवासी जितेन्द्र राय ने इस मामले में एक अप्रैल को कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि बेलवा गांव में किरण सिन्हा की 16 एकड़ 93 डिसमिल जमीन है। आरोपितों ने उनसे कहा कि अपने मालिक से कहकर जमीन हमारे नाम करवा दो। इसके बाद वहां मौजूद पांच कमरों के ताले तोड़कर अपना ताला लगा दिया और जान मारने की नीयत से फायरिंग भी की।

प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर निवासी विमल प्रसाद सिन्हा की पत्नी किरण सिन्हा के यहां वे काम करते हैं। कुचायकोट थाने के बेलवा गांव में किरण सिन्हा की 16 एकड़ 93 डिसमिल जमीन है, जिस पर गेहूं की फसल लगी है। वह पककर तैयार है। एक अप्रैल को वे अपने सहायक, सीवान जिले के बसंतपुर थाने के कपरिपुर गांव निवासी अजीत कुमार सिंह के साथ जमीन पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:गंगा घाट के पास खड़ी होकर अपना बच्चा बेचने लगी मां, बिहार में ममता का सौदा
ये भी पढ़ें:14 अप्रैल को नए सीएम का ऐलान और 15 को शपथ, बिहार में नई सरकार पर लेटेस्ट अपडेट

आरोप है कि उनलोगों ने जान मारने की नीयत से फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से भोला पांडेय उर्फ राकेश पांडेय, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार व नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राहुल तिवारी मौके से फरार हो गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।