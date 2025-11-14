Hindi NewsBihar Newsnokha assembly seat result live 2025 jdu nagendra chandravanshi rjd anita jan suraaj nasrullah who will win counting
Nokha Assembly Seat Result LIVE 2025: नोखा सीट का नतीज; नगेंद्र चंद्रवंशी, अनीता देवी, नसरुल्लाह खान में कौन जीतेगा
संक्षेप: Nokha Assembly Seat Result LIVE 2025: नोखा विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होनी वाली है। जेडीयू के नगेंद्र चंद्रवंशी, आरजेडी की अनीता देवी और जन सुराज पार्टी के नसरुल्लाह खान के बीच हार जीत का मुकाबला रोमांचक बना हुआ है।
Fri, 14 Nov 2025 05:29 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Nokha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोहतास जिले की नोखा सीट इस बार बेहद रोचक बन गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो होने वाली है और सभी की निगाहें पहले राउंड के रुझानों पर टिकी हैं। इस सीट से जेडीयू के नगेंद्र चंद्रवंशी, आरजेडी की अनीता देवी और जन सुराज पार्टी के डीएसपी नसरुल्लाह खान मैदान में हैं। नोखा सीट पर किसकी जीत होती है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। नोखा सीट पर मतगणना की पल-पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ
5:14 AM - Nokha Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Nokha Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के अनुसार, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी है। इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आएगा।
