दरभंगा में नोएडा जैसा हादसा, इंटर छात्रों से भरी स्कॉर्पियो तालाब में गिरी, फरिश्ता बन पहुंचे लोग

संक्षेप: स्कॉर्पियो को डबरे में गिरते देख वहां मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। देखते-देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अफरातफरी के बीच इसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना, फायर ब्रिगेड और नगर निगम को दी गई।

बिहार के दरभंगा मं इंटर परीक्षा देने के लिए 10 छात्रों को लेकर शनिवार को पहुंची स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही से एमएमटीएम कॉलेज के पास स्थित तालाब(डबरे) में गिर गई। आस पास मौजूद लोगों की मदद से स्कॉर्पियो से कूदकर छात्रों और चालकों ने अपनी जान बचाई। छात्रों की दिलेरी से एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। नोएडा में इंजीनियर की कार पानी में डूब गई जिसमें डूबकर मौत हो गई। क्रेन की मदद से गाड़ी को पानी से निकाला गया। हालांकि किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा नहीं छूटी।

स्कॉर्पियो को डबरे में गिरते देख वहां मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। देखते-देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अफरातफरी के बीच इसकी सूचना विश्विद्यालय थाना, फायर ब्रिगेड और नगर निगम को दी गई। जेसीबी की मदद से स्कॉर्पियो को काफी मशक्कत के बाद डबरे से बाहर निकाला जा सका। बताया जाता है कि पीछे करने के दौरान स्कॉर्पियो पानी भरे गहरे डबरे में लुढ़क गई थी।

छात्र के परिजन कमलेश कुमार यादव ने बताया कि उनके दो बच्चे भी स्कॉर्पियो पर सवार थे। ईश्वर की कृपा से सभी बच्चे सुरक्षित बच गए गए। उन्होंने बताया कि केवटी प्रखंड के दुधिया गांव से इंटर की परीक्षा देने मेरे दो बच्चों सहित 10 बच्चे एमएमटीएम कॉलेज आया करते थे। शनिवार को दूसरी पाली में सभी बच्चे परीक्षा देने आए थे। इस दौरान गाड़ी बैक करने के दौरान डबरे में लुढ़क गई।

स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिलने पर वे वहां पहुंचे। तब तक सभी बच्चे परीक्षा देने के लिए अंदर चले गए थे। स्थानीय वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ ने बताया कि स्कॉर्पियो डबरे में पूरी तरह से डूब गई थी। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस को सूचना देकर गाड़ी को नगर निगम की जेसीबी से बाहर निकाला गया। सभी छात्र-छात्राएं सुरक्षित परीक्षा देने चले गए।