बिहार के इस जिले में हर शनिवार ‘नो व्हीकल डे’, DM का बड़ा आदेश; मिडिल ईस्ट तनाव का असर
No Vehicle Day In Bihar: मिडिल ईस्ट के तनाव और संभावित ईंधन संकट को देखते हुए वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने हर शनिवार 'नो व्हीकल डे' घोषित किया है। सरकारी कर्मी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे, जनता से भी सहयोग की अपील की गई है।
No Vehicle Day In Bihar: बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद अहम और पर्यावरण व अर्थव्यवस्था के हित में बड़ी खबर सामने आई है। वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जिले में हर शनिवार को 'नो व्हीकल डे' मनाने का सख्त आदेश जारी किया है। यह फैसला मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों में चल रहे भारी तनाव और युद्ध की स्थिति को देखते हुए लिया गया है, ताकि भविष्य के संभावित ईंधन संकट से बचा जा सके। डीएम की इस अनोखी पहल की पूरे राज्य में खूब चर्चा हो रही है।
सरकारी कर्मी नहीं करेंगे वाहनों का इस्तेमाल
जिलाधिकारी वर्षा सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, वैशाली जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में काम कर रहें अधिकारी और कर्मचारी शनिवार के दिन अपने निजी वाहनों (कार या बाइक) का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी को निर्देश दिया गया है कि वे दफ्तर आने-जाने के लिए साइकिल, पैदल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यह नियम सभी सरकारी महकमों पर सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि प्रशासन आम जनता के सामने ईंधन बचत की एक सकारात्मक मिसाल पेश कर सके।
ईंधन बचाने की सख्त जरूरत
इस आदेश के पीछे का मुख्य कारण वैश्विक संकट है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिससे भविष्य में ईंधन की भारी किल्लत और कीमतों में बेतहाशा दाम बढ़ने की पूरी आशंका है। ऐसे में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अभी से पेट्रोल और डीजल की बचत करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। जिला प्रशासन ने सिर्फ सरकारी कर्मियों पर ही नियम लागू नहीं किया है, बल्कि जिले की आम जनता से भी 'नो व्हीकल डे' में बढ़-चढ़कर सहयोग करने की अपील की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे शनिवार को अपने निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। इसके बजाय बस या ऑटो जैसे सार्वजनिक वाहनों को प्राथमिकता दें। इसके अलावा, लोगों को बिना कारण यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। डीएम ने प्राइवेट संस्थानों से भी अपील की है कि वे शनिवार को 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा दें, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव और ईंधन की खपत कम हो सके।