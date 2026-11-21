विभाग ने हर एक पुल और पथ के लिए अलग-अलग आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन जिनका पंजीकरण गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए किया गया है, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।

बिहार के 32 एसएच और पुलों पर प्राइवेट नंबर गाड़ियों को नहीं लगेगा टोल टैक्स

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पथ निर्माण विभाग ने बिहार के 29 राज्य उच्च पथों और तीन बड़े पुलों पर टोल टैक्स की दरें तय कर दी हैं। हालांकि, निजी वाहनों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। विभाग ने हर एक पुल और पथ के लिए अलग-अलग आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन जिनका पंजीकरण गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए किया गया है, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

हर पुल और सड़क पर वाहनों से टैक्स वसूली की प्रति किलोमीटर की दरें समान हैं। पर, पुल और पथ की लंबाई अधिक होगी तो उस पर टोल टैक्स भी ज्यादा लगेगा। बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 के आधार पर दरें तय की गई हैं। नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि दो लेन से अधिक तथा चार लेन से कम के स्टेट हाईवे पर तय राशि का 60 प्रतिशत टोल टैक्स लगेगा।

फोर लेन या अधिक चौड़ी सड़कों पर पूरा टैक्स वहीं, चार लेन तथा इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर तय राशि का सौ प्रतिशत टोल टैक्स लगेगा। इसी प्रकार मध्यवर्ती लेन (5.5 मीटर चौड़ी) सड़क पर 50 प्रतिशत टैक्स लगेगा। पुल पर टोल टैक्स का निर्धारण उसकी लंबाई में दस से गुना कर किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट ने कुछ दिनों पहले प्रदेश के राज्य उच्च पथों और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला लिया था। टॉल टैक्स नियमों को सुसंगत बनाने के लिए काफी समय से मांग चल रही थी।

पटना-मसौढ़ी, बिहटा-पाली, बिहटा-सरमेरा समेत 29 राज्य उच्चपथ पर टोल टैक्स की दरें निर्धारित एसएच-15 : डेहरी-नासरीगंज-बिक्रमगंज-दिनारा पथ

एसएच-01 : पटना मसौढ़ी पथ

एसएच-12: आरा-सासाराम पथ खंड-1

एसएच-68: शिवगंज-बैदराबाद पथ खंड-1

एसएच-68: शिवगंज-बैदराबाद पथ खंड-2

एसएच-81: सकड्डी-सहार नासरीगंज पथ

एसएच-86: सरैया-मोतिपुर पथ

एसएच-89: सीवान-सिसवन पथ

एसएच-77: कुरसेला-फारबिसगंज खंड-2

एसएच-77: कुरसेला-फारबिसगंज खंड-1

एसएच-96: मांझी-बरौली पथ

एसएच-73: मशरख-शीतलपुर पथ

एसएच-02: बिहटा-पाली पथ

एसएच-54: बेतिया अरेराज-सीतामढ़ी खंड-2

एसएच-54: बेतिया अरेराज-सीतामढ़ी पथ

एसएच-25: भागलपुर-बांका पथ

एसएच-18 : जमुई-लखीसराय पथ

एसएच-47: सीवान-सरफरा पथ

एसएच-78: बिहटा-सरमेरा पथ

एसएच-82: कादिरगंज-सोनो पथ

एसएच-56: दरभंगा-कुशेश्वरस्थान पथ

एसएच-71: जहानाबाद पार्वतीपुर पथ

एसएच-70: गया रजौली पथ

एसएच-83: बागी बरबीधा पथ

एसएच-17: सासाराम-चौसा पथ

एसएच-88: वरूणा-रसियारी पथ

एसएच-71: जहानाबाद पार्वतीपुर पथ

एसएच-88: बरूणाब्रिज-रसयारी खंड-2