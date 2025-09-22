ट्रेन में सीट नहीं, दिल्ली से पटना का विमान किराया 22 हजार रुपया; दीपावली-छठ में बिहार आने का टेंशन
रेलवे ने पूजा स्पेशल के नाम पर 3000 से अधिक ट्रेनों के फेरों की घोषणा की है। कई विमान कंपनियों ने भी दीपावली और छठ के समय अतिरिक्त विमान के परिचालन का शेड्यूल जारी किया है। बावजूद इसके न तो विमानों का किराया घट रहा है ना ही ट्रेनों में कंफर्म टिकट ही आसानी से उपलब्ध हैं।
दीपावली और छठ महापर्व पर बड़ी तादाद में प्रवासी बिहार आते हैं। देश के विभिन्न शहरों के साथ विदेशों से भी लोग अपने गांव और घर पहुंचते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी परेशानी आने-जाने में होती है। एक तरफ ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो दूसरी तरफ हवाई जहाज का किराया भी आसमान छूने लगता है।
आलम यह है कि बड़े शहरों से पटना आने और लौटने का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हैं। छठ महापर्व के बाद पटना से बेंगलुरु जाने का विमान किराया 35 हजार रुपये के पार चला गया है। वहीं दीपावली और छठ के समय अलग-अलग शहरों से पटना का विमान किराया भी 22 हजार को पार कर गया है।
दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का किराया सबसे अधिक
22 अक्टूबर को दीपावली और 27 और 28 अक्टूबर को छठ महापर्व है। इसी कारण लोग 18 अक्टूबर को आने और 29 अक्टूबर से जाने के लिए ट्रेन और विमान में टिकट के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन विशेष कर उस समय दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद से बिहार आने-जाने वाली नियमित ट्रेनों के साथ पूजा स्पेशल ट्रेनों में सीट ही उपलब्ध नहीं है। वहीं 20 अक्टूबर को मुंबई से पटना का विमान किराया 18293, बेंगलुरु से पटना का 19680 और दिल्ली से पटना का किराया 22906 रुपये है।
21 अक्टूबर को मुंबई से पटना का विमान किराया 17647, बेंगलुरु से पटना का 19680 और दिल्ली से पटना का किराया 14553 रुपये है। वहीं वापसी में 30 अक्टूबर को पटना से बेंगलुरु का 35382, पटना से दिल्ली का 22428 और पटना से मुंबई का 31932 रुपये किराया है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को पटना से बेंगलुरु का 34849, पटना से दिल्ली का 22428 और पटना से मुंबई का 32425 रुपये किराया है।
ट्रेनों में आरक्षण शुरू होते ही सीटें फुल हो जा रहीं
रेलवे के नियम के अनुसार, नियमित ट्रेनों में 60 दिन पहले से आरक्षण शुरू होता है, लेकिन आरक्षण काउंटर खुलते ही चंद मिनटों में ही सभी सीटें फुल हो जा रहीं और नो रूम हो जा रहा। विशेष ट्रेनों में बुकिंग प्रारंभ होते ही एक-दो घंटे में सभी सीटें फुल हो जाती हैं। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि दीपावली से तीन-चार दिन पहले और छठ के तीन-चार दिन बाद तक किसी भी ट्रेन में सीट नहीं है। अब लोगों का एकमात्र सहारा तत्काल बचा है, जो ट्रेन प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले खुलेगा। इस दौरान भी टिकट काउंटर पर अत्यधिक भीड़ होने की उम्मीद है।