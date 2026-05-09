बिहार में रेलवे क्रॉसिंग पर हिडन कैम का आतंकी कनेक्शन नहीं, कर्नाटक पुलिस का निकला कैमरा

हाजीपुर-मुजफ्फरपुर पर सराय रेलवे गुमटी (क्रॉसिंग) पर उच्च गुणवत्ता वाले गुप्त कैमरे का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है। बल्कि यह कैमरा कर्नाटक पुलिस ने लगवाया था। रेल पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है।

बिहार के वैशाली जिले में मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेलखंड के सराय रेलवे गुमटी संख्या 43 सी के हाइटगेट पर लगा हाई क्वालिटी गुप्त कैमरा के मामले का खुलासा हो गया है। हिडन कैम का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है, बल्कि यह कैमरा कर्नाटक पुलिस का निकला है। दरअसल, कर्नाटक पुलिस एक हार्डकोर अपराधी की तलाश में है। उसी पर नजर रखने के लिए ट्रिपल लेंस कैमरा रेलवे गुमटी पर लगवाया गया। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस को जांच में यह जानकारी मिली है।

इसके बाद मुजफ्फरपुर रेल एसपी बीना कुमारी ने कनार्टक पुलिस से संपर्क कर पूरी जानकारी ली। इधर, आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने पर एनआईए, पटना के एक अधिकारी ने भी दोपहर में रेल थाने से इस कैमरे की जानकारी ली। साथ ही सराय रेलवे फाटक संख्या 43 सी पर जाकर भी जानकारी जुटाई गई। हालांकि, रेल पुलिस ने एनआईए जांच की अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। बताया गया है कि कई एजेंसियों ने जांच की है।

हिडन कैमरा का आतंकी कनेक्शन नहीं मुजफ्फरपुर रेल एसपी ने कैमरे का आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल होने की आशंका को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कर्नाटक पुलिस से संपर्क कर जानकारी ली गई है। मालूम हो कि रेल गुमटी गुप्त और उच्च क्षमता का कैमरा लगाए जाने की गतिविधि को सोशल मीडिया पर आतंकी साजिश बताया जा रहा था।

कर्नाटक पुलिस ने नहीं दी रेलवे को जानकारी रेल पुलिस से बातचीत के दौरान कर्नाटक पुलिस ने अपनी गलती स्वीकारी है। उनका कहना है कि बिना सूचना के कैमरा लगाना उनके केस के लिए गलत साबित हो गया। इससे जिसकी तलाश थी, उसकी गिरफ्तारी में और समय लगेगा। अगर यह कार्रवाई रेल पुलिस मुजफ्फरपुर, जिला पुलिस मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के साथ मिलकर हुई होती तो कामयाबी मिल सकती थी। हालांकि, कर्नाटक पुलिस ने रेल पुलिस को अब तक हार्डकोर का पूरा विवरण नहीं सौंपा है, जिसकी तलाश को उसने कैमरा लगाया था।

कैमरा इंस्टॉल करने वाले युवकों को खोज रही पुलिस रेल एसपी ने बताया कि सराय के स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने रेल गुमटी के हाइटगेज पर कैमरा लगाने के मामने में दो अज्ञात पर एफआईआर कराई है। भारतीय न्याय संहिता और रेल एक्ट में केस दर्ज किया गया है। रेल थाने की पुलिस कैमरा जब्त कर उन दोनों युवकों की तलाश कर रही है जिन्होंने ये कैमरे इंस्टॉल किए थे। इसके लिए कई घरों और दुकानों आदि में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से सबूत मिले तो ठीक, नहीं तो गेटमैन से मिली जानकारी के आधार पर दोनों का स्केच तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बाइक से पहुंचे दो युवकों ने लगाया था कैमरा, गेटमैन ने देख लिया हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर सराय स्टेशन के समीप 43 नंबर रेल फाटक के पास स्थित ‘हाईट गेज’ पर बीते गुरुवार को हिडन कैमरा लगाया गया था। यह सोलर सिस्टम से चलने वाला कैमरा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे समपार फाटक संख्या 43 एसपीएल पर ड्यूटी में तैनात गेटमैन संतोष कुमार ने युवकों को कैमरा लगाते देखा, तो टोका। इसके बावजूद दोनों युवक ने कैमरा जल्दी से लगाया और वहां से भाग निकले। गेटमैन ने तत्काल इसकी सूचना सराय स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह को दी।

दो अज्ञात युवकों द्वारा कैमरा लगाने और फिर फरार हो जाने के मामले को देखने के लिए स्टेशन अधीक्षक खुद 43 नंबर फाटक के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने मूव करने वाला कैमरा देखा, जिसके साथ एक छोटा सोलर प्लेट भी लगाया गया था। इसके बाद उन्होंने इस घटना की सूचना आरपीएफ सराय को दी।

10 मिनट में ही उतार लिया कैमरा आरपीएफ के सहयोग से करीब 10 मिनट में ही कैमरे को खुलवा लिया गया। इस दौरान पूरे घटनाक्रम की सूचना आरपीएफ मुजफ्फरपुर को भी दी गई। सूचना पर जीआपी इंस्पेक्टर भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं गेटमैन और स्टेशन मास्टर से मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद बाइक सवार दोनों युवकों की पहचान के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला।