महागठबंन में सीटें बंटी नहीं, आरजेडी ने 50 प्रत्याशियों को सिंबल बांटे; लालू-तेजस्वी कल दिल्ली जाएंगे

महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन आरजेडी ने चार दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 50 दावेदारों को फोन कर मतदाता सूची की सत्यापित कॉपी बनाने का निर्देश दिया गया है

महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा औपचारिक रूप से भले ही नहीं हुआ हो लेकिन प्रत्याशियों को सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खासकर पहले चरण के लिए नामांकन शुरू होने के कारण राजद ने चार दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि पार्टी का कोई बड़ा नेता सार्वजनिक रूप से खुलकर इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदरखाने चर्चा है कि अब तक 50 से अधिक उम्मीदवारों को पार्टी ने सिंबल हासिल करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। पार्टी की ओर से दावेदारों को फोन कर मतदाता सूची की सत्यापित कॉपी के साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास दस सर्कुलर रोड में आने की सूचना दी जा रही है।

एक दिन पहले ही संसदीय बोर्ड से सीट और उम्मीदवारों के चयन को अधिकृत होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दस सर्कुलर रोड में पार्टी के वरीय नेताओं के साथ मंत्रणा की। लगभग तीन घंटे तक चली बैठक में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, अब्दुलबारी सिद्दिकी, भोला यादव, संजय यादव, भोला यादव शामिल हुए। लालू ने उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने से पहले पार्टी के वरीय नेताओं से सुझाव लिए। देर शाम उन्होंने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया।

उम्मीदवारों के चयन में जिताऊ चेहरों को ही टिकट देने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि अगर मौजूदा विधायकों में अगर किसी के हारने का खतरा है तो वहां प्रत्याशी बदल दिया जाए। पार्टी के इस मानक पर दर्जनभर से अधिक मौजूदा विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। बैठक के बाद पार्टी सुप्रीमो की हैसियत से लालू प्रसाद ने सिंबल पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बैठक में मौजूद पार्टी के एक वरीय नेता ने कहा कि रविवार से उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दो-तीन दिनों में सभी को सिंबल दे दिया जाएगा।

तेजस्वी-लालू आज दिल्ली जाएंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार की सुबह दिल्ली जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट आईआरसीटीसी होटल घोटाले में 13 अक्टूबर को आरोप तय कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपितों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इस मामले में कोर्ट में हाजिर होने के लिए ही तीनों दिल्ली जाएंगे।