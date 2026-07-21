गांव के गरीबों से नहीं होगी कर की वसूली, सम्राट चौधरी ने होल्डिंग टैक्स पर दूर की कंफ्यूजन
ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले होल्डिंग टैक्स पर बिहार सरकार ने कंफ्यूजन दूर की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि गांव में रहने वाले गरीब परिवारों से टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों पर टैक्स के मुद्दे पर सम्राट चौधरी सरकार ने कंफ्यूजन दूर कर दी है। सीएम ने मंगलवार को विधान परिषद में ऐलान किया कि गांवों में गरीब लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। कचरा प्रबंधन और नलजल योजना में 30 रुपये महीना राशि लेने का प्रावधान पहले से ही है। साथ ही, होडिंग पर भी टैक्स का भी नियम पहले से बना हुआ है। सीएम ने कहा कि इसको व्यवस्थित करने के लिए पंचायती राज विभाग की नियमावली बनी है। उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन गरीबों से टैक्स लेने का उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में उठाए गए एक मामले पर जवाब देते हुए यह बात कही। सीएम ने यह भी कहा कि नल जल योजना के रखरखाव की जिम्मेदारी फिर से वार्ड सदस्यों को देने पर विचार किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री बैठकर इस मामले पर निर्णय लेंगे।
आरजेडी के सुनील सिंह ने सदन में उठाया मुद्दा
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुनील सिंह ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा गांवों में गुजर-बसर करने वाले गरीबों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय अलोकतांत्रिक है, इस पर व्यापक रूप से विचार होना चाहिए।
इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खड़े होकर कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। गरीबों से टैक्स वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। सीएम ने कहा कि गांवों के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उसकी व्यवस्था है। सरकार ने एक नियम बनाया है। इसमें जरूरत के अनुसार बदलाव किया जाएगा। गरीबों पर टैक्स लगाने की बात पूरी तरह निराधार है।
गांवों में होल्डिंग टैक्स पर सम्राट कैबिनेट की मुहर
बता दें कि पिछले सप्ताह सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के होल्डिंग टैक्स के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। कैबिनेट ने बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली, 2026 पर मुहर लगाई थी। इसके तहत गांवों में 50 से 5000 रुपये तक का होल्डिंग टैक्स लगाने का प्रावधान है।
कच्चे मकानों पर नहीं लगेगा टैक्स
नई नियमावली के तहत गांवों में अर्ध पक्के मकानों से 50 रुपये सालाना होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा। पक्के मकानों से 100 रुपये राशि वसूली जाएगी। हालांकि, कच्चे मकानों पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।
पेट्रोल पंप, रसोई गैस ऐजेंसी, सिनेमा हॉल, ईंट भट्टे आदि कमर्शियल परिसरों पर 5000 रुपये होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा 30 रुपये सफाई शुल्क और जलापूर्ति शुल्क हर महीने 30 रुपये अलग से वसूला जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।