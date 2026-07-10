हर घर 1200 रुपये टैक्स नहीं लगेगा, मंत्री दीपक प्रकाश का ऐलान; पंचायतों की कमाई का दूसरा प्लान

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने ऐलान किया है कि ग्राम पंचायत में हर घर से 1200 रुपये टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। बिहार सरकार ने केंद्र के सामने इस पर आपत्ति जताई है। पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे।

Panchayat Tax: बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों से सालाना 1200 रुपये टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स का बोझ किसी भी हालत में आम जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके बजाय पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक रास्तों को चुना जाएगा। दरअसल, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए पेयजल, सफाई आदि सुविधाओं के लिए गांव में हर घर से सालाना 1200 रुपये टैक्स की वसूली का प्रावधान किया गया था। हालांकि, बिहार सरकार ने केंद्र के इस प्रावधान पर आपत्ति जताई है।

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को नालंदा में यह बात कही। उन्होंने बिहारशरीफ स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान आगामी पंचायत चुनाव, पंचायत सरकार भवन और पंचायतों की वित्तीय स्थिति सहित कई अहम मुद्दों पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट किया।

केंद्र के सामने बिहार ने जताई आपत्ति ग्रामीण इलाकों में हर घर से 1200 रुपये टैक्स लिए जाने के कंफ्यूजन पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में पंचायतों के आय के स्रोत बढ़ाने की शर्त रखी गई है। उन्होंने कहा, "हमने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है कि बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे शुरुआत में छूट दी जाए। आम लोगों पर किसी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा।"

पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए मंत्री ने बताया प्लान दीपक प्रकाश ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत की खाली जमीनों पर तालाब बनाकर मछली पालन करने जैसे विकल्प से भी आय बढ़ाई जा सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

मुखिया फंड में होगी भारी बढ़ोतरी पंचायतों के मुखिया के फंड के सवाल पर मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग में पंचायतों को 19.5 हजार करोड़ मिले थे, जो अब 2026 से 2031 (16वें वित्त आयोग) के बीच बढ़कर लगभग 52 हजार करोड़ (51,923 करोड़) हो जाएंगे। इससे पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए अधिक फंड उपलब्ध होगा।

पंचायत भवन बन रहे मिनी सचिवालय मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत सरकार भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। नालंदा जिले के 51 पंचायत सरकार भवनों में पोस्ट ऑफिस चालू हो चुके हैं। जल्द ही इनमें आधार केंद्र भी खोले जाएंगे, जिसके लिए कार्यपालक सहायकों की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है।

इस बार खास होगा बिहार पंचायत चुनाव इस साल होने वाले बिहार पंचायत चुनाव पर स्थिति साफ करते हुए मंत्री ने कहा कि इलेक्शन की तैयारियां निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रही हैं। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होगा। इस बार 6 पदों के लिए एक कंट्रोल यूनिट और छह अलग-अलग बैलेट यूनिट वाली मल्टी-पोस्ट EVM से वोट डाले जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी। 10 साल पूरे होने के कारण इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा।

जिला परिषद अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव कैसे होगा? पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव वर्तमान प्रक्रिया (अप्रत्यक्ष रूप से) के तहत ही होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है।