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हर घर 1200 रुपये टैक्स नहीं लगेगा, मंत्री दीपक प्रकाश का ऐलान; पंचायतों की कमाई का दूसरा प्लान

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने ऐलान किया है कि ग्राम पंचायत में हर घर से 1200 रुपये टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। बिहार सरकार ने केंद्र के सामने इस पर आपत्ति जताई है। पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे।

हर घर 1200 रुपये टैक्स नहीं लगेगा, मंत्री दीपक प्रकाश का ऐलान; पंचायतों की कमाई का दूसरा प्लान

Panchayat Tax: बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों से सालाना 1200 रुपये टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स का बोझ किसी भी हालत में आम जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके बजाय पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक रास्तों को चुना जाएगा। दरअसल, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों की कमाई बढ़ाने के लिए पेयजल, सफाई आदि सुविधाओं के लिए गांव में हर घर से सालाना 1200 रुपये टैक्स की वसूली का प्रावधान किया गया था। हालांकि, बिहार सरकार ने केंद्र के इस प्रावधान पर आपत्ति जताई है।

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को नालंदा में यह बात कही। उन्होंने बिहारशरीफ स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान आगामी पंचायत चुनाव, पंचायत सरकार भवन और पंचायतों की वित्तीय स्थिति सहित कई अहम मुद्दों पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट किया।

केंद्र के सामने बिहार ने जताई आपत्ति

ग्रामीण इलाकों में हर घर से 1200 रुपये टैक्स लिए जाने के कंफ्यूजन पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में पंचायतों के आय के स्रोत बढ़ाने की शर्त रखी गई है। उन्होंने कहा, "हमने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है कि बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे शुरुआत में छूट दी जाए। आम लोगों पर किसी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा।"

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पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए मंत्री ने बताया प्लान

दीपक प्रकाश ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत की खाली जमीनों पर तालाब बनाकर मछली पालन करने जैसे विकल्प से भी आय बढ़ाई जा सकती है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

मुखिया फंड में होगी भारी बढ़ोतरी

पंचायतों के मुखिया के फंड के सवाल पर मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग में पंचायतों को 19.5 हजार करोड़ मिले थे, जो अब 2026 से 2031 (16वें वित्त आयोग) के बीच बढ़कर लगभग 52 हजार करोड़ (51,923 करोड़) हो जाएंगे। इससे पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए अधिक फंड उपलब्ध होगा।

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पंचायत भवन बन रहे मिनी सचिवालय

मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत सरकार भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। नालंदा जिले के 51 पंचायत सरकार भवनों में पोस्ट ऑफिस चालू हो चुके हैं। जल्द ही इनमें आधार केंद्र भी खोले जाएंगे, जिसके लिए कार्यपालक सहायकों की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है।

इस बार खास होगा बिहार पंचायत चुनाव

इस साल होने वाले बिहार पंचायत चुनाव पर स्थिति साफ करते हुए मंत्री ने कहा कि इलेक्शन की तैयारियां निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रही हैं। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होगा। इस बार 6 पदों के लिए एक कंट्रोल यूनिट और छह अलग-अलग बैलेट यूनिट वाली मल्टी-पोस्ट EVM से वोट डाले जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी। 10 साल पूरे होने के कारण इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा।

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जिला परिषद अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव कैसे होगा?

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव वर्तमान प्रक्रिया (अप्रत्यक्ष रूप से) के तहत ही होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है।

कन्या विवाह मंडप और मोक्ष धाम का होगा विकास

मंत्री ने बताया कि हर पंचायत में 'कन्या विवाह मंडप' बनाने की योजना है। नालंदा की 24 पंचायतों में इसकी स्वीकृति मिल गई है, जिनमें से 16 का एस्टीमेट तैयार हो चुका है। इसके अलावा जिले में 115 मोक्ष धाम (श्मशान/कब्रिस्तान) को भी चिह्नित किया गया है, जिनका जल्द ही विकास किया जाएगा। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जिले के 32,900 के लक्ष्य में से 32,710 लाइटें लगाई जा चुकी हैं और शेष 190 इस महीने पूरी हो जाएंगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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