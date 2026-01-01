जनवरी में ठंड से नहीं मिलेगी राहत, रात में कनकनी रहेगी; जानें बारिश पर IMD का फोरकास्ट

संक्षेप: 11 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, छपरा, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होगी। इस कारण पश्चिमी भाग के जिलों में भीषण ठंड का प्रभाव रहेगा।

बिहार में इस माह रात में अधिक ठंड पड़ेगी, लेकिन दिन में आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार को जनवरी के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य (21 से 23 डिग्री सेल्सियस) से अधिक रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य (09 से 12 डिग्री सेल्सियस) से कम रहेगा। यानी रात में ज्यादा ठंड पड़ेगी।

राज्य के पश्चिम भाग के 11 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, छपरा, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होगी। इस कारण पश्चिमी भाग के जिलों में भीषण ठंड का प्रभाव रहेगा। वहीं, 27 जिलों में शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य से कम होगी। राज्य में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। जनवरी में राज्य का औसत सामान्य वर्षा 9.4 मिलीमीटर है।

दिसंबर में 6 दिन भीषण शीत दिवस रहा मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर में 6 दिन भीषण शीत दिवस और 11 दिन शीत दिवस रहा। जबकि पिछले माह राज्य का सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गया जी में और सबसे अधिक तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया। पिछले माह पटना का औसत अधिकतम तापमान 21.1 और औसत न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी का सबसे कम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस 31 दिसंबर को और सबसे अधिकत तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस एक दिसंबर को दर्ज हुआ।