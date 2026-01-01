Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsno respite from cold in January chilly nights know IMD s rain forecast in Bihar
जनवरी में ठंड से नहीं मिलेगी राहत, रात में कनकनी रहेगी; जानें बारिश पर IMD का फोरकास्ट

संक्षेप:

Jan 01, 2026 08:19 pm ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
बिहार में इस माह रात में अधिक ठंड पड़ेगी, लेकिन दिन में आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार को जनवरी के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य (21 से 23 डिग्री सेल्सियस) से अधिक रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य (09 से 12 डिग्री सेल्सियस) से कम रहेगा। यानी रात में ज्यादा ठंड पड़ेगी।

राज्य के पश्चिम भाग के 11 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, छपरा, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होगी। इस कारण पश्चिमी भाग के जिलों में भीषण ठंड का प्रभाव रहेगा। वहीं, 27 जिलों में शीतलहर के दिनों की संख्या सामान्य से कम होगी। राज्य में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। जनवरी में राज्य का औसत सामान्य वर्षा 9.4 मिलीमीटर है।

दिसंबर में 6 दिन भीषण शीत दिवस रहा

मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर में 6 दिन भीषण शीत दिवस और 11 दिन शीत दिवस रहा। जबकि पिछले माह राज्य का सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गया जी में और सबसे अधिक तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया। पिछले माह पटना का औसत अधिकतम तापमान 21.1 और औसत न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी का सबसे कम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस 31 दिसंबर को और सबसे अधिकत तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस एक दिसंबर को दर्ज हुआ।

बिहार इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में सर्दी के कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सुबह कोहरा छाया रहता है। दिन में कभी धूप निकलती है और कभी नहीं। दिन भर सर्दी बनी रहती है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। सर्दी के कारण बीमार होने वाले बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अस्पतालों में बढ़ गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Weather Weather Forecast अन्य..
