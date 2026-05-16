वायरल वीडियो केस में अनंत सिंह को राहत नहीं, एमपी-एमएलए कोर्ट में अब 20 मई को सुनवाई

विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत में उनकी अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने केस डायरी और निचली अदालत के अभिलेख तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित कर दी।

Anant Singh News: छोटे सरकार के नाम से चर्चित मोकामा के विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन से संबंधित वायरल वीडियो वाले मामले में राहत नहीं मिली है। 15 मार्च को दूसरी तिथि पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने केस डायरी और निचली अदालत के अभिलेख तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित कर दी।

मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में कथित तौर पर अश्लील नृत्य और प्रतिबंधित हथियारों के प्रदर्शन का आरोप लगा है। कार्यक्रम में अनंत सिंह भी थे। विधायक व गायक गुंजन सिंह समेत नौ पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बचाव पक्ष के वकील राजेश कुमार पाठक ने इसे साजिश और वीडियो को एडिटेड बताया।

बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर गोपालगंज के मीरगंज में एक जनेऊ समारोह के दौरान अश्लील डांस और समर्थकों द्वारा खुलेआम हथियार लहराने का केस दर्ज किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। 2 और 3 मई 2026 को गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सेमराव गांव के मुखिया गुड्डू राय के घर उपनयन (जनेऊ) संस्कार का आयोजन किया गया जिसमें अनंत सिंह बतौर अतिथि शामिल हुए थे।

इस समारोह से संबंधित दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनकी काफी चर्चा हुई। एक वीडियो में अनंत सिंह आगे की सीट पर बैठे थे और महिला डांसर का डांस देख रहे हैं। अनंत सिंह उसके डांस पर ताली बजा रहे थे और उनके समर्थक डांसर पर नोट उड़ा रहे थे। एक अन्य वीडियो में उनके समर्थक हाथों में एके-47 जैसे खतरनाक और प्रतिबंधित हथियार लेकर लहराते हुए नाचते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने संज्ञान लिया और साइबर सेल से जांच करवाई। इसके बाद 4 मई 2026 को मीरगंज थाने में अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक के लिए उनकी ओर से अदालत में याचिका दायर की गई जिसकी सुनवाई चल रही है।