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बिहार: अब 150 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने पर नहीं होगी जांच-पड़ताल, एकमुश्त फीस भी तय

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले तार, पोल या अन्य सामान (मटेरियल), मजदूरी (लेबर) और जांच (सुपरविजन) का अलग-अलग एस्टिमेट बनता था। अब यह सब झंझट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब लोड के हिसाब से एकमुश्त मानक फीस तय कर दी गई है।

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बिहार में घरेलू व अन्य श्रेणी में तीन किलोवाट कनेक्शन लेने पर 900 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 27 सौ रुपए लगेंगे। (सांकेतिक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिजली कंपनी ने राज्य में बिजली कनेक्शन की सुविधा को और पारदर्शी बनाया है। केंद्र सरकार और बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नए आदेश के अनुसार अब 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए ‘फिजिकल वेरिफिकेशन’ यानी जमीन या मकान की पहले होने वाली जांच-पड़ताल और नाप-जोख को समाप्त कर दिया गया है। यह नियम आम जनता और ग्रामीण उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए आसान बनाए गए हैं। कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले तार, पोल या अन्य सामान (मटेरियल), मजदूरी (लेबर) और जांच (सुपरविजन) का अलग-अलग एस्टिमेट बनता था। अब यह सब झंझट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब लोड के हिसाब से एकमुश्त मानक फीस तय कर दी गई है।

मोबाइल ऐप (‘सुविधा’ ऐप) या पोर्टल पर आवेदन करते ही साफ दिख जाएगा कि कितना पैसा लगेगा। सिंगल फेज में घरेलू व अन्य श्रेणी में तीन किलोवाट कनेक्शन लेने पर 900 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 27 सौ रुपए लगेंगे। तीन किलोवाट से ऊपर प्रति किलोवाट एक हजार रुपए लगेंगे। यह दर अधिकतम सात किलोवाट तक लागू रहेगी। तीन फेज में पांच किलोवाट से 19 किलोवाट में पांच किलोवाट तक की दर 45 सौ तय की गई है। जबकि इससे ऊपर में प्रति किलोवाट 15 सौ अतिरिक्त देने होंगे। तीन फेज में 20 किलोवाट से 44 किलोवाट तक के कनेक्शन में 20 किलोवाट तक 21 हजार देने होंगे।

19 जिलों में आज से होगी धान खरीद

इधर उत्तर बिहार के 19 जिलों में एक नवंबर यानी आज से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए अब तक कुल 2385 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को क्रय केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। सभी चयनित क्रय केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति से संबंधित आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है।

किसान रविवार से इन केंद्रों पर धान बेच सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकेंगे। धान खरीद में अनियमितता बरतने वालों को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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