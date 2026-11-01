बिहार: अब 150 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने पर नहीं होगी जांच-पड़ताल, एकमुश्त फीस भी तय
कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले तार, पोल या अन्य सामान (मटेरियल), मजदूरी (लेबर) और जांच (सुपरविजन) का अलग-अलग एस्टिमेट बनता था। अब यह सब झंझट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब लोड के हिसाब से एकमुश्त मानक फीस तय कर दी गई है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिजली कंपनी ने राज्य में बिजली कनेक्शन की सुविधा को और पारदर्शी बनाया है। केंद्र सरकार और बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नए आदेश के अनुसार अब 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए ‘फिजिकल वेरिफिकेशन’ यानी जमीन या मकान की पहले होने वाली जांच-पड़ताल और नाप-जोख को समाप्त कर दिया गया है। यह नियम आम जनता और ग्रामीण उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए आसान बनाए गए हैं। कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले तार, पोल या अन्य सामान (मटेरियल), मजदूरी (लेबर) और जांच (सुपरविजन) का अलग-अलग एस्टिमेट बनता था। अब यह सब झंझट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब लोड के हिसाब से एकमुश्त मानक फीस तय कर दी गई है।
मोबाइल ऐप (‘सुविधा’ ऐप) या पोर्टल पर आवेदन करते ही साफ दिख जाएगा कि कितना पैसा लगेगा। सिंगल फेज में घरेलू व अन्य श्रेणी में तीन किलोवाट कनेक्शन लेने पर 900 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 27 सौ रुपए लगेंगे। तीन किलोवाट से ऊपर प्रति किलोवाट एक हजार रुपए लगेंगे। यह दर अधिकतम सात किलोवाट तक लागू रहेगी। तीन फेज में पांच किलोवाट से 19 किलोवाट में पांच किलोवाट तक की दर 45 सौ तय की गई है। जबकि इससे ऊपर में प्रति किलोवाट 15 सौ अतिरिक्त देने होंगे। तीन फेज में 20 किलोवाट से 44 किलोवाट तक के कनेक्शन में 20 किलोवाट तक 21 हजार देने होंगे।
19 जिलों में आज से होगी धान खरीद
इधर उत्तर बिहार के 19 जिलों में एक नवंबर यानी आज से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए अब तक कुल 2385 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को क्रय केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। सभी चयनित क्रय केंद्रों पर धान अधिप्राप्ति से संबंधित आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है।
किसान रविवार से इन केंद्रों पर धान बेच सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकेंगे। धान खरीद में अनियमितता बरतने वालों को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।