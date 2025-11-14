Hindustan Hindi News
बिहार में BJP बनी सबसे बड़ी पार्टी; दिलीप जायसवाल ने कर दिया इशारा, क्या है संदेश?

Fri, 14 Nov 2025 04:06 PM
बिहार में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनने की राह प्रशस्त हो गई है। बीजेपी की शानदार प्रदर्शन के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए में कोई दल बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों में से 206 पर मजबूत बढ़त हासिल कर चुका है, और हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं।

पटना स्थित बीजेपी ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए जायसवाल ने कहा कि यह परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले विकास मॉडल को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। लोगों ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं को सराहा है, जिसके फलस्वरूप हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए हम जनता के प्रति कृतज्ञ हैं और उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं।

जब उनसे भाजपा के दमदार प्रदर्शन (जिसमें 101 में से 96 सीटों पर बढ़त) और जेडीयू की 85 सीटों से आगे निकलने के गठबंधन के आंतरिक संतुलन पर सवाल किया गया, तो जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सभी पार्टियां एक समान हैं। इसमें कोई बड़ा-छोटा का भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए दोहराया कि भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी हो, लेकिन गठबंधन की एकता बरकरार रहेगी।

क्या बता रहे आंकड़े?

निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर भाजपा-नीत एनडीए 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है। भाजपा अकेले 95 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 84 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी 19 सीटों पर अच्छी पकड़ दिखा रही है।

वहीं, विपक्षी महागठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), जो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, अब केवल 25 सीटों पर बढ़त बना पाई है। कांग्रेस का तो हाल और भी बुरा है, जो महज 1 सीट पर आगे है।

