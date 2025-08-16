No ones vote will be cut RJD campaign song launched for Mahagathbandhan Vote Adhikar Yatra किसी का वोट कटे नहीं... महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के लिए RJD का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNo ones vote will be cut RJD campaign song launched for Mahagathbandhan Vote Adhikar Yatra

किसी का वोट कटे नहीं... महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के लिए RJD का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च

बिहार में 17 अगस्त से शुरू हो रही महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का कैंपेन सॉन्ग आरजेडी ने लॉन्च किया है। 2 मिनट 40 सेकेंड के वीडियो में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं का संदेश दिया गया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 16 Aug 2025 06:55 PM
share Share
Follow Us on
किसी का वोट कटे नहीं... महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के लिए RJD का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में रविवार (17 अगस्त) को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन वोट अधिकार यात्रा का आगाज होगा। जिसके लिए आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। दो मिनट 40 सेकेंड के इस वीडियो में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं का संदेश दिया गया है। है अलख तेजस्वी, है सजग तेजस्वी के माध्यम से पार्टी ने मतदाता सत्यापन को लेकर अपना विरोध को फिर से दोहराया है।

तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं कल बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी।

ये भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट का आदेश विपक्ष की जीत; तेजस्वी बोले- यात्रा में सारा खेल बताएंगे
ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग का दावा- SIR पर दलों की आपत्ति नहीं, तेजस्वी बोले- रोज शिकायत कर रहे
ये भी पढ़ें:शकुनी-दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाना होगा; तेजस्वी के सवाल पर भड़के डिप्टी CM
ये भी पढ़ें:आज सब नंगे हो गए; SIR पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से तेजस्वी 'बम-बम' है

16 दिन चलने वाली वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होकर 25 जिलों से गुजरेगी, और फिर पटना में खत्म होगी। जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट दल, मुकेश सहनी की वीआईपी समेत अन्य दलों के वरीय नेता शामिल होंगे। जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी उसमें सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई से होते हुए लखीसराय, मुंगेर होते हुए भागलपुर पहुंचेगी।

भागलपुर से कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा से मुजफ्फरपुर होकर आगे जाएगी। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा होते से आरा पहुंचेगी। आरा के बाद यात्रा का अंतिम पड़ाव पटना होगा। 1 सितंबर को यात्रा खत्म होगी।