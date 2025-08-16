किसी का वोट कटे नहीं... महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के लिए RJD का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च

बिहार में 17 अगस्त से शुरू हो रही महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का कैंपेन सॉन्ग आरजेडी ने लॉन्च किया है। 2 मिनट 40 सेकेंड के वीडियो में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं का संदेश दिया गया है।

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में रविवार (17 अगस्त) को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन वोट अधिकार यात्रा का आगाज होगा। जिसके लिए आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। दो मिनट 40 सेकेंड के इस वीडियो में किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं का संदेश दिया गया है। है अलख तेजस्वी, है सजग तेजस्वी के माध्यम से पार्टी ने मतदाता सत्यापन को लेकर अपना विरोध को फिर से दोहराया है।

तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं कल बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी।

16 दिन चलने वाली वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होकर 25 जिलों से गुजरेगी, और फिर पटना में खत्म होगी। जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट दल, मुकेश सहनी की वीआईपी समेत अन्य दलों के वरीय नेता शामिल होंगे। जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी उसमें सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई से होते हुए लखीसराय, मुंगेर होते हुए भागलपुर पहुंचेगी।