टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बनता, जनता बनाती है; राहुल गांधी पर संजय झा का तंज
राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा के बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसते हुए कहा कि टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बन जाता है। बिहार की जनता के दिल में बसे जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर हैं।
बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बीच जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं सोशल मीडिया पर राहुल को जननायक बताने वाली पोस्ट को लेकर तंज कसा है। संजय झा ने कहा कि टाइटल चोरी करके कोई जननायक नहीं बन जाता। सोमवार को उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार की जनता के दिल में बसे जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है, कि दलितों-पिछड़ों की बुलंद आवाज बने कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस ने न तो जीवनकाल में कभी सम्मान दिया और न ही उनके देहांत के बाद। गैर-कांग्रेसी दलों के समर्थन से वर्ष 1970 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तब भी कांग्रेस आलाकमान ने उनकी सरकार को गिराने के लिए तमाम हथकंडे अपनाये।
इससे पहले ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने 2005 में नीतीश कुमार की न्याय यात्रा की फोटो शेयर करके राहुल गांधी को घेरा था। उन्होने कहा कि इस समय जो लोग संविधान की किताब लेकर बिहार में घूम रहे हैं, क्या वे प्रदेश की जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रख कर 2005 में जनादेश की हत्या क्यों की थी? और इसके लिए बिहार की जनता तथा अभूतपूर्व विधायकों से माफी मांगेंगे?
वहीं जेडीयू के एक्स पर भी राहुल पर निशाना साधा है। पोस्ट में लिखा की जननायक तो जनता बनाती है। जैसे बिहार की जनता ने कर्पूरी जी को बनाया। सोशल मीडिया पर खुद को जननायक घोषित करने से कोई टाइटल चोर हो सकता है, जननायक नहीं। आपको बता दें 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इस दौरान 16 दिनों में 25 जिलों में जनता से राहुल गांधी संवाद करेंगे।