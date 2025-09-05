गंगा किनारे नाचने से कोई सीएम नहीं बन जाता; तेजस्वी के डांस पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज

एनडीए के सहयोगी और रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा किनारे नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है, उन्हें अपनी छवि बचाकर रखने की सलाह भी दे डाली। दरअसल कुछ दिन पहले तेजस्वी का युवाओं के साथ मरीन ड्राइव पर डांस का वीडियो वायरल हुआ था।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा किनारे नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। साथ ही तेजस्वी को छवि बचाकर रखने की सलाह दी है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना के मरीन ड्राइव पर कुछ युवाओं के साथ तेजस्वी यादव का डांस वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वो लड़कों के साथ डांस के स्टेप करते दिख रहे थे।

वीडियो ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि- गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चलें। रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए। तेजस्वी के डांस पर इससे पहले एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी तंज कसा था।

शुक्रवार को मिलर स्कूल मैदान में पार्टी द्वारा आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधान सभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्षी दल जितना भी जोर लगा ले, यहां दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा कि 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा और बिहार और यूपी जैसे राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी।