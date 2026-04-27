पूर्णिया एयरपोर्ट पर 6 महीने से नई फ्लाइट नहीं; एयरोसिटी, कार्गो, फोरलेन के लिए चाहिए 362 एकड़ जमीन
पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन सितंबर 2025 में हुआ था। यहां से कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू की गई। मगर पिछले 6 महीने से कोई नई फ्लाइट नहीं शुरू हो पाई है। मुंबई और बेंगलुरु के लिए पूर्णिया से फ्लाइट का हवाई यात्रियों को महीनों से इंतजार है।
बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से बीते 6 महीने से कोई नईृ हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। पिछले साल ही शुरू हुए पूर्णिया एयरपोर्ट पर 17 सितंबर को कोलकाता और अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू हुई थी। फिर, 26 अक्टूबर को दिल्ली और हैदराबाद के लिए एयरबस ने उड़ान भरी। बेंगलुरू और मुंबई के लिए सीमांचल और कोसी की जनता के द्वारा लगातार हवाई सेवा की मांग मुखर की जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट तक सिंगल लेन रोड कनेक्टिविटी को इसमें बड़ी बाधा बताई जा रही है। हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से इस दिशा में लगातार पहल की जा रही है।
पूर्णिया एयरपोर्ट तक जाने के लिए मौजूदा एनएच 107 के बायपास से डीएवी चौक और चूनापुर होते हुए जाने वाली सिंगल लेन रोड को फोरलेन में तब्दील करने की योजना बनाई गई। अब मरंगा से एयरपोर्ट तक फोरलेन कनेक्टिविटी का प्रस्ताव तैयार कर बिहार के सिविल विमानन सचिव को भेजा गया है।
एयरोसिटी, कार्गो और फोरलेन का होना है निर्माण
पूर्णिया एयरपोर्ट तक फोरलेन कनेक्टिविटी, एयरोसिटी और कार्गो के लिए 362.14 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसको लेकर बिहार के सिविल विमानन विभाग के सचिव को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत मरंगा से गंगेली अराजी, देवी मोहनपुर, अलीनगर, गोआसी होते हुए एयरपोर्ट तक फोरलेन रोड के साथ एयरोसिटी और कार्गो के लिए जमीन चिह्नित की गई है।
कैबिनेट मंजूरी का इंतजार
सिविल विमान सचिव की ओर से इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट से मुहर मिलने के बाद ही पूर्णिया एयरपोर्ट को फोरलेन कनेक्टिविटी मिल पाएगी।
मौजूदा सड़क भी बनेगी फोरलेन
इसके अलावा पूर्णिया हवाई अड्डा तक जाने वाली मौजूदा सड़क को फोरलेन में तब्दील करने के लिए कितनी जमीन के अधिग्रहण की जरूरत होगी, इसको लेकर भी अधिकारियों को खाका तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
अब देखना यह है कि प्रशासन के प्रस्ताव को सरकार कब तक और कितना तवज्जो देती है। इस पर ही भविष्य में पूर्णिया से नई हवाई सेवा के साथ हवाई यात्रियों की सुविधा जुड़ी हुई है।
क्या कहते हैं अधिकारी
पूर्णिया के जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन ने कहा कि एयरपोर्ट तक फोर लेन कनेक्टिविटी के साथ एयरोसिटी और कार्गो निर्माण के लिए 361.14 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसको लेकर जिला भू अर्जन कार्यालय के द्वारा एस्टीमेट तैयार किया गया है। डीएम के द्वारा बिहार सरकार के सिविल विमानन सचिव को प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।
(पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।