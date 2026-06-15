बिहार में 24 मीटर ऊंचा घर बनाने के लिए नक्शा जरुरी नहीं, फायर एनओसी से भी छूट; मसौदा तैयार

नई भवन उपविधि में 24 मीटर तक आवासीय भवन कम ऊंचाई वाले, 24 से 50 मीट तक मध्यम और 50 मीटर से ऊपर ऊंचे भवन की श्रेणी में आएंगे। इसी तरह औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और अन्य भवनों की ऊंचाई की श्रेणी भी तय कर दी गई है।

अब बिहार में आम लोगों को 24 मीटर तक ऊंचे आवासीय भवनों का नक्शा पास कराने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। आवेदक को केवल अधिकृत तकनीकी विशेषज्ञ से नक्शा तैयार कराकर आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद स्वीकृति प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। नगर विकास विभाग ने भवन निर्माण उपविधि 2026 में इसे शामिल किया है। नई उपविधि का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस पर विशेषज्ञों और आम लोगों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं। आपत्ति एवं सुझाव के अनुसार बदलाव कर जल्द ही इस पर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

नई भवन उपविधि में 24 मीटर तक आवासीय भवन कम ऊंचाई वाले, 24 से 50 मीट तक मध्यम और 50 मीटर से ऊपर ऊंचे भवन की श्रेणी में आएंगे। इसी तरह औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और अन्य भवनों की ऊंचाई की श्रेणी भी तय कर दी गई है। इनके तल का क्षेत्रफल भी तय किया गया है। हरेक श्रेणी में कम ऊंचाई वाले भवन निर्माताओं को नक्शा पास कराने के लिए सरकारी दफ्तरों की दौड़ लगानी नहीं पड़ेगी।

इन्हें नगर निकाय से नक्शा स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें स्वप्रमाणित (सेल्फ सर्टिफिकेशन) कर संबंधित निकाय को देना होगा। शहरी विकास में तेजी लाने और भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बिहार भवन उपविधि 2026 बनाई गई है। इसके कई प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नई उपविधि में कमरे की ऊंचाई से लेकर, रसोई, बाथरूम, सीढ़ी, निकास आदि का न्यूनतम क्षेत्रफल भी तय किया गया है। कई दंडात्मक प्रावधान में छूट देने का प्रस्ताव है।

राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरीय क्षेत्र और नियोजन क्षेत्रों में भवन निर्माण, पुनर्निर्माण, विस्तार, बदलाव, उपयोग परिवर्तन और भूमि विकास संबंधी गतिविधियों पर ये नियम लागू होंगे। जिन भवनों का निर्माण पूर्व में स्वीकृत नक्शे से मामूली विचलन के साथ किया गया है, उन पर पुराने नियम लागू होंगे, लेकिन बिना स्वीकृत नक्शे के बने भवनों को नए बायलाज के अनुरूप ही नियमित कराया जाएगा।

इतने ऊंचे भवन होंगे स्वप्रमाणित भवन श्रेणी - अधिकतम ऊंचाई - एक तल का अधिकतम क्षेत्रफल

आवासीय - 24 मीटर - 750 वर्गमीटर

शैक्षणिक - 09 मीटर - 500 वर्गमीटर

संस्थागत - 15 मीटर - 500 वर्गमीटर

सभा/ऑडिटोरियम - 09 मीटर - 750 वर्गमीटर

वाणिज्यिक - 15 मीटर - 250 वर्गमीटर

औद्योगिक - 15 मीटर - 2000 वर्गमीटर

भंडारण - 09 मीटर - 500 वर्गमीटर