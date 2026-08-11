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काम की बात: दो लाख तक लोन पर सिबिल स्कोर जरूरी नहीं, पीएम सूर्यघर बिजली योजना के लिए नया नियम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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अब पीएम सूर्यघर बिजली योजना में लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की जरुरत नहीं रह जाएगी। बिना सिविल स्कोर दिखाए ही बैंकों से 2 लाख रुपये तक के लोन लिए जा सकेंगे। इस संबंध में जल्द ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।  

PM Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

पीएम सूर्यघर बिजली योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब पीएम सूर्यघर बिजली योजना के लिए बैंकों से दो लाख रुपये तक लोन लेने में सिविल स्कोर की आवश्यकता खत्म होगी। इस संबंध में जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान इससे जुड़े कई निर्देश दिए। उन्होंने नवंबर तक लक्ष्य के अनुसार सोलर रूफटॉप लगाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित एजेंसियों को सौर संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया। अत्यंत गरीब परिवारों में अक्टूबर के अंत तक 2.5 लाख सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। नवंबर 2026 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के यूएलए मॉडल के सभी निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने वेंडरों को भी कार्य में तेजी लाने की हिदायत देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़े सभी लंबित ऋण आवेदनों का 10 दिनों के अंदर स्वीकृत करें। उन्होंने पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदन को अनावश्यक रूप से खारिज नहीं करने व खारिज करने के कारणों की बैंक स्तर पर समीक्षा करने को कहा। जिन आवेदनों में आवश्यक कमियां हैं, उन्हें दूर कर पात्र लाभार्थियों को जल्द ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने यूएलए मॉडल के तहत विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए कार्य की जानकारी मुख्य सचिव को दी।

पटना में नवंबर तक 5,585 घरों में सोलर पैनल लगेंगे

पटना। पटना में नवंबर तक 5585 घरों में सूर्य की रोशनी से बिजली मिलेगी। उस समय तक इतने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह पैनल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत के तहत लगेंगे। सोमवार को डीएम कुंदन कुमार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों, बैंकों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ कई पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सोलर पैनल स्थापना और ऋण आवेदनों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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