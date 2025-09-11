बिहार में तब कोई MLA नहीं देख पाया विधानसभा का मुंह, जॉर्ज फर्नांडिस के घर हुआ बड़ा मंथन

नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। राजद सरकार की विदाई तय मानी जा रही थी। पर, लालू प्रसाद का जादू बरकरार था। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

Bihar Election: वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के दो चुनाव हुए। पहला फरवरी में हुआ, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण विधायकों के बगैर शपथ लिए ही यह भंग हो गया। राज्य के बंटवारे के बाद फरवरी 2005 में बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। झारखंड बन जाने के बाद सूबे में विधानसभा की सीटों की संख्या घटकर 243 रह गयी। 81 सीटें झारखंड चली गयीं। सरकार बनाने को लेकर 6-7 मार्च को दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस के आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई।

विधानसभा चुनाव के पहले से पूरे राज्य का राजनीतिक माहौल गरम था। नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। सर्वेक्षणों के आधार पर राजद सरकार की विदाई तय मानी जा रही थी। पर, लालू प्रसाद का जादू बरकरार था। वे कई बार ऐसे हालातों से निकलकर बाजी मार चुके थे। लिहाजा, दोनों ओर से कांटे की टक्कर थी। दोनों ओर से खूब पसीना बहाया गया। चुनाव परिणाम आशा के विपरीत रहे। त्रिशंकु विधानसभा बनने से मामला उलझ गया। राजद फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा, लेकिन एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में सामने आया। किसी ओर बहुमत नहीं था। हालात 2000 के विधानसभा चुनाव जैसे भी नहीं थे, जब दोनों गठबंधन बहुमत के बेहद करीब थे। इस बार हालात पूरी तरह बदले हुए थे।

लोजपा नयी शक्ति के रूप में उभरी राजद को 75 जबकि जदयू को 55 और भाजपा को 37 सीटें मिलीं। कांग्रेस की फजीहत जारी रही। उसका अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा और पार्टी केवल 10 सीटों पर सिमट गयी। इस बीच रामविलास पासवान की लोजपा नयी शक्ति के रूप में उभरी। उसके 29 विधायक जीत गए। राजद और कांग्रेस के मिलने के बाद भी उसकी संख्या 85 ही थी, जबकि जदयू-भाजपा के पास 92 विधायक थे।

किस दल ने कितनी सीटें जीतीं दल सीटें वोट(%)

भाजपा 37 10.97%

बसपा 2 4.41%

भाकपा 3 1.58%

माकपा 1 0.64%

कांग्रेस 10 5.00%

एनसीपी 3 0.98%

जदयू 55 14.55%

जेएमएम 0 0.31%

राजद 75 25.07%

भाकपा माले 7 2.49%

सपा 4 2.69%

लोजपा 29 12.62%

निर्दलीय 17 16.16%

सत्ता की चाबी लेकर घूमते रहे लोजपा सुप्रीमो रामविलास जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी बताते हैं कि समता पार्टी और जदयू के मिलने के बाद हमारी ताकत काफी बढ़ गयी थी और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी यह दिखा। हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। लेकिन भाजपा के सहयोग के बाद भी बहुमत नहीं मिल पाया। इस बीच सरकार बनाने की खूब कसरत हुई, लेकिन सफलता नहीं मिल पायी। रामविलास पासवान मुस्लिम सीएम के मामले पर अड़े हुए थे। इससे बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि उनके अधिसंख्य विधायक लालू विरोधी मानसिकता के थे, लिहाजा उनका झुकाव हमारी ओर था। पर, कहीं कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। हालांकि लोजपा के कुछ विधायक भी सरकार बनाने को लेकर सक्रिय हो गए थे। हमें समर्थन देने वाले समान विचारधारा वाले विधायकों की संख्या बढ़ने लगी थी। इस बीच 6-7 मार्च को दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस के आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इसमें जॉर्ज के अलावा शरद यादव, मैं, ललन सिंह, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह भी शामिल हुए। बैठक में सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में ही एक नेता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोजपा के विधायक टूटकर इधर आना चाहते हैं। यह संख्या इतनी है कि हमारी सरकार सहजता से बन सकती है। इसमें कुछ बाहुबली भी थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इसका कड़ा विरोध किया। कहा कि यदि ऐसे सरकार बनानी है तो उन्हें नहीं बनानी सरकार। ऐसा कहकर वे चले गए। नीतीश कुमार राजनीति में शुचिता व मूल्यों की राजनीति चाहते थे। बैठक के बाद जब हम वापस लौटे तो रात में पता चला कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है।