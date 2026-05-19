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बिहार में अभी नहीं होंगे निकाय चुनाव? सम्राट सरकार ने दानापुर, सोनपुर के बाद 3 नगर पंचायतों में लगाए प्रशासक

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पटना के दानापुर, खगौल, छपरा के सोनपुर समेत कुल 7 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। फिलहाल इन निकायों में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना नहीं दिख रही है। 

बिहार में अभी नहीं होंगे निकाय चुनाव? सम्राट सरकार ने दानापुर, सोनपुर के बाद 3 नगर पंचायतों में लगाए प्रशासक

बिहार में नगर निकाय चुनाव अभी होने की संभावना कम है। सम्राट सरकार ने 3 और निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। नगर पंचायत मधुबन, जम्होर और मदनपुर में प्रशासक की तैनाती की गई। नगर विकास विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को ही वहां के प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले दानापुर, सोनपुर, फुलवारी और खगौल नगर परिषद में प्रशासक की नियुक्ति की जा चुकी है।

बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी के चलते यह निर्णय लिया गया है। दरअसल, पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन, औरंगाबाद जिले के जम्होर एवं मदनपुर को पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले नगर पंचायत का दर्जा मिला था।

दानापुर, फुलवारी और खगौल का बढ़ा है दायरा

इसके अलावा सारण जिले के सोनपुर नगर पंचायत को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया था। जबकि पटना जिले के दानापुर निजामत, फुलवारीशरीफ और खगौल नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया।

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6 महीने में कराना होता है चुनाव

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत नए नगर निकाय के गठन या उनके क्षेत्र में विस्तार के 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। अगर इस अवधि में चुनाव नहीं होते हैं तो नगर पालिका स्वतः ही भंग हो जाती है और राज्य सरकार वहां पर एक प्रशासक नियुक्त कर देती है।

इन सातों नगर निकायों के गठन या क्षेत्र परिवर्तन को 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। अभी तक इन निकायों में चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसलिए नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर इन निकायों में नियमों के तहत प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं।

फिलहाल इन निकायों में चुनाव की कोई संभावना नहीं दिख रही है। चुनाव होने तक सातों नगर निकायों में प्रशासक काम देखते रहेंगे।

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सशक्त स्थायी समिति के चुनाव 26 मई से

दूसरी ओर, बिहार के नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति निर्वाचन की नई तारीख घोषित कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को 26 से 31 मई तक सभी निकायों में स्थायी समिति के चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने सभी जिलों डीएम को निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के लंबित निर्वाचन कार्य को पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है। सभी 264 नगर निकायों में 26 से 31 मई के बीच चुनाव होंगे।

इससे पहले अप्रैल में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। बाद में नगर विकास विभाग ने अपरिहार्य कारणों से चुनाव स्थगित कर दिया था। साथ ही निर्देश दिया था कि जिन निकायों में 15 अप्रैल तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां निर्वाचित सशक्त स्थायी समिति कार्य जारी रखेगी। मंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार ने स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करते हुए इसे समय से पूरा करने का निर्णय लिया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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