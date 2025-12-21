Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsno job for Dr Nusrat in Jharkhand, CM party backs down from minister offer amid hijab controversy
डॉ नुसरत को झारखंड में नौकरी नहीं, हिजाब विवाद में मंत्री के ऑफर से सीएम की पार्टी ने किनारा किया

डॉ नुसरत को झारखंड में नौकरी नहीं, हिजाब विवाद में मंत्री के ऑफर से सीएम की पार्टी ने किनारा किया

संक्षेप:

 बिहार की डॉ नुसरत को झारखंड में नौकरी के सवाल परे सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने स्वास्थ्य मंत्री इसरफान अंसारी के बयान से किनारा कर लिया है।

Dec 21, 2025 02:05 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिजाब विवाद से चर्चा में आई बिहार की डॉ नुसरत को फिलहाल झारखंड में नौकरी मिलने के आसार नहीं है। सियासी फसाद में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नुसरत को तीन लाख मासिक वेतन पर नौकरी का ऑफर दिया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान से किनारा कर लिया है। व्यक्तिगत राय बताते हुए स्पष्टिकरण देने की सलाह दी है। जेएमएम प्रवक्ता ने हिजाब खींचने पर बिहार सीएम नीतीश कुमार की आलोचना भी की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि डॉ नुसरत को झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने का सरकार का फैसला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है वह उनकी निजी राय है। इस पर उन्हें सफाई देना चाहिए। हालांकि जेएमएम प्रवक्ता ने नीतीश कुमार पर हमला किया। कहा कि यह गलत बात है। उनका आचरण अमर्यादित है। इस पर चर्चा होना चाहिए। नुसरत का हिजाब खींचना सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है।

ये भी पढ़ें:हिजाब हटाने पर नीतीश कुमार से नाराज हैं नुसरत परवीन? पति ने क्या कहा

15 दिसम्बर को नीतीश कुमार ने बिहार के नव नियुक्त आयुष डॉक्टरों के बीज नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान तिब्बी कॉलेज से पास आउट डॉ नुसरत परवीन हिजाब पहनकर लेटर लेने पहुंचीं। सीएम ने उनसे कहा कि यह क्या पहन रखी हो। सीएम ने नुसरत का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ तो सियासी बवाल मच गया। पाकिस्तान से सीएम को धमकी दी जाने लगी और राजद समेत मुस्लिम नेताओं ने मुद्दा बनाकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने राजनीति की। उन्होंने नुसरत को तीन लाख मासिक और मनमाफिक पोस्टिंग के ऑफर के साथ झारखंड में नौकरी देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी और जदयू ने आरोप लगाया कि अपने डॉक्टरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं और बिहार की बेटी पर सियासत करते हैं। डॉ नुसरत ने अभी तक जॉइन नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:हिजाब विवाद पर बिहार-झारखंड में सियासी फसाद; मंत्री इरफान अंसारी को जदयू ने घेरा
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Nitish Kumar Hemant Soren
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।