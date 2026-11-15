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कोई कार्ड की जरूरत नहीं, सिनेमा थोड़े ही है; बेटी की शादी में सबको आना है- अनंत सिंह

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मोकामा विधायक अनंत सिंह ने भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को बेटी शिवांगी की शादी का न्योता दिया। अक्षरा के घर छठ का खरना प्रसाद खाने पहुंचे अनंत सिंह ने कहा कि शादी में आने के लिए किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, कोई कार्ड की जरूरत नहीं, सिनेमा थोड़े ही है, शादी में सबको आना है।

Mokama MLA Anant Singh
मोकामा विधायक अनंत सिंह

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर लगातार चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने शादी में मेहमानों को बुलाने का अपना खास अंदाज भी बता दिया है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के पटना स्थित आवास पर छठ का खरना प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बेटी की शादी में आने के लिए किसी को कार्ड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, सिनेमा थोड़े ही है। शादी में सबको आना है।'

दरअसल, शनिवार को छठ पूजा के अवसर पर अनंत सिंह भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने खरना का प्रसाद ग्रहण किया और कुछ देर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान अक्षरा सिंह के पिता विपिन इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। अनंत सिंह ने इसी दौरान अक्षरा सिंह को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दिया।

सबको शादी में आना है- अनंत सिंह

मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने अक्षरा सिंह को शादी में आने के लिए बुलाया है और वह आएंगी। इसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों को भी 25 नवंबर को होने वाली शादी में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी का कार्ड गलती से छूट गया हो तो उसे माफ किया जाए। शादी में आने के लिए किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। यह कोई सिनेमा नहीं है कि टिकट दिखाना पड़े। उन्होंने सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दीं।

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25 नवंबर को बेटी शिवांगी की शादी

बता दें कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को ऋषिकेश कुमार के साथ होनी है। पटना जिले के बाढ़ स्थित उनके पैतृक गांव नदवां में शादी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस समारोह में करीब चार लाख मेहमानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। शादी के दिन कव्वाली, घुड़दौड़ और डांस समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है।

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दामाद को महंगे तोहफे की भी चर्चा

शादी में होने वाले दामाद को दिए जाने वाले महंगे तोहफे की भी चर्चा है। खबरों के मुताबिक, अनंत सिंह ऋषिकेश को करीब दो से तीन करोड़ रुपये कीमत की लैंड रोवर डिफेंडर कार उपहार में दे सकते हैं। गौरतलब है कि अक्षरा सिंह ने पांच नवंबर को अनंत सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने विधायक से आशीर्वाद लिया था। अब अनंत सिंह खुद अक्षरा के घर पहुंचकर उन्हें बेटी की शादी का न्योता दे आए हैं।

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